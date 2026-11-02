נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזהיר הלילה (שני) כי ארצו עשויה להנחית מכה צבאית קשה על איראן אם העימות לא יסתיים. לדבריו, השיקול היחיד שמונע מארצות הברית להביא את המערכה לסיומה כבר כעת הוא רצונו לצמצם את אובדן חיי האדם.

בנאום שנשא בעצרת בחירות במדינת איווה, לקראת בחירות אמצע הכהונה שיתקיימו ביום שלישי, אמר טראמפ: "הסיבה היחידה שעדיין לא סיימנו עם איראן היא שאני רוצה לנהוג בנחמדות. אני רוצה לנסות להציל את כל חיי האדם האלה, אם אוכל. אבל בשלב מסוים נצטרך להנחית עליהם פטיש".

הנשיא חזר על הערכתו כי המערכה קרובה לסיומה, אך נמנע מלהציג מועד לסיום הלחימה. "זה ייגמר בקרוב מאוד. בקרוב מאוד", הצהיר.

טראמפ התייחס גם להתייקרות הנפט בעקבות המלחמה, וטען כי העלייה במחירים היא מחיר שיש לשלם למען ביטחונן של ארצות הברית ומדינות העולם. לדבריו, הוא ציפה להתייקרות משמעותית אף יותר במחירי האנרגיה, והעריך כי עם סיום העימות תחול ירידה חדה במחירי הנפט.

"כשהמלחמה הזאת תסתיים, המחירים יצנחו", אמר טראמפ. "זה מחיר קטן מאוד לשלם למען ביטחונה של המדינה הזאת ולמען ביטחון העולם".

במהלך דבריו שב הנשיא וטען כי הפעילות הצבאית האמריקנית נגד איראן מנעה מהמשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני.

עוד לפני העצרת, בריאיון לכתב רשת RSBN, הבהיר טראמפ כי העימות עשוי להסתיים בהסכם מדיני או בפעולה צבאית אמריקנית נוספת.

"השגנו ניצחון אדיר, ונסיים את זה בקרוב מאוד, בדרך זו או אחרת. או שהם יגיעו להסכם, או שאנחנו פשוט נסיים את זה, אפשר לומר, אולי בדרך הקלה", אמר.

יום קודם לכן, בשיחה עם כתבים באחוזתו מאר-א-לאגו שבפלורידה, התייחס טראמפ למשא ומתן המתנהל עם איראן בתיווך קטאר והטיל ספק באמינות המשטר האיראני.

"לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. הם רוצים להגיע להסכם, נראה מה יקרה עם זה", אמר הנשיא.

כשנשאל על התקדמות השיחות, השיב: "השיחות מתקדמות בסדר, אבל הם לא אמינים במיוחד. הם מגיעים להסכם ואז חוזרים בהם. הם רוצים להגיע להסכם. נראה אם הם יגיעו להסכם".

טראמפ הוסיף כי וושינגטון אינה נתונה ללחץ להגיע להסכם, לנוכח הפגיעה הקשה שלדבריו נגרמה ליכולותיה הצבאיות של איראן.

"אנחנו לא ממהרים במיוחד, בהתחשב בכך שחיסלנו את חיל הים שלהם. חיסלנו את חיל האוויר שלהם. חיסלנו את מערך ההגנה האווירית שלהם. השמדנו כמעט כל ציוד צבאי שיש להם. חיסלנו את תוכנית הגרעין שלהם. עדיין נותר לנו לטפל, הייתי אומר, באתר אחד או שניים, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה בעשר דקות. כנראה שצריך לבחון את הר המכוש. אנחנו יכולים לעשות את כל זה מהר מאוד".