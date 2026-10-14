נס: צה"ל איתר מטען מוכן להפעלה בדרום לבנון

לוחמי צה"ל איתרו מטען חבלה מוכן להפעלה של ארגון הטרור חיזבאללה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. המטען אותר בפאתי כפר שובא והוחרם על ידי הכוחות, לפני שנעשה בו שימוש.

כוחות חטיבה 810 השלימו במהלך השבוע מבצע ממוקד לאיתור תשתיות טרור ואמצעי לחימה ששימשו את חיזבאללה באזור.

במהלך הסריקות איתרו הלוחמים, לצד המטען המוכן להפעלה, גם עמדת שהייה ואמצעי לחימה נוספים של הארגון.

בצה"ל הדגישו כי הפעילות נועדה להסיר איומים על אזרחי ישראל ועל כוחות הצבא, גם בתקופת הפסקת האש.

"צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים ולהיות מחויב להסכם הפסקת האש", נמסר מצה"ל.