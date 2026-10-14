במשך 10 חודשים: העבריין שחצה את הקווים והפיל 28 חשודים

עבריין מוכר בעולם הפשע הפך לסוכן סמוי של משטרת ישראל, ובמשך עשרה חודשים ביצע עשרות עסקאות סמים בהיקף של מאות אלפי שקלים.

הבוקר (רביעי), עם חשיפת המבצע, פשטו כוחות משטרה על בתיהם של חשודים ברחבי הארץ ועצרו 28 בני אדם בחשד למעורבות בסחר בסמים מסוכנים.

הסוכן הופעל על ידי היחידה המרכזית במחוז ירושלים, במטרה לפגוע בשרשראות אספקת הסמים המובילות לעיר הבירה. במסגרת המבצע גויס עבריין בעל מוניטין וקשרים בעולם הפשע, שניצל את האמון שרכש בקרב סוחרי הסמים כדי להפליל אותם.

במשך עשרת חודשי ההפעלה הצליח הסוכן לחדור למעגלים סגורים של סוחרי סמים, יהודים וערבים, בירושלים וברחבי הארץ.

בהכוונת מחלק הסוכנים בימ"ר ירושלים ביצע הסוכן עשרות עסקאות מבוקרות, שבמהלכן רכש כמויות מסחריות של סמים מסוכנים, בהם קוקאין ואקסטזי, בשווי מצטבר של מאות אלפי שקלים.

העסקאות בוצעו בליווי פרקליטות מחוז ירושלים, והממצאים שנאספו במהלכן שימשו לביסוס התשתית הראייתית נגד החשודים.

לפנות בוקר, עם סיום הפעלתו של הסוכן ומתן האות למבצע המעצרים, פשטו כוחות גדולים של מחוז ירושלים, בסיוע שוטרים ממחוזות נוספים, לוחמי מג"ב, המשמר הלאומי ויחידת הכלבנים, על בתיהם של החשודים ברחבי הארץ.

במהלך הפעילות נעצרו 28 חשודים לחקירה, ונתפסו למעלה מ-100 אלף שקלים במזומן, סמים מסוכנים ו-12 כלי רכב שעל פי החשד שימשו לשינוע הסמים ולביצוע העסקאות.

במשטרה מתכוונים לבקש את חילוט כלי הרכב בהמשך ההליך המשפטי.

הבוקר נערך טקס חשיפת הסוכן במעמד מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, שהתייחס להישגי המבצע ולהשפעתו על ארגוני הפשיעה. "נגע הסמים המסוכנים מרעיל את בני הנוער שלנו, הורס משפחות, ומהווה מחולל פשיעה מרכזי שמייצר אירועי אלימות חמורים וסכסוכי עבריינים ברחובות", אמר פלד.

לדבריו, המבצע השיג שתי מטרות מרכזיות: פגיעה בגורמים האחראים לאספקת הסמים לירושלים וערעור האמון בין העבריינים. "אפשר בהחלט לומר הבוקר, שהשגנו את 2 המטרות המרכזיות שהצבנו בהפעלה הזו, האחת לתקוף במעגל הקרוב ביותר את העבריינים שמפעילים את שרשראות האספקה ומזרימים סמים לעיר הבירה, והמטרה השניה, לערער את אמונם ויכולתם של העבריינים לבטוח זה בזה, ובכך להקשות על יכולותיהם", אמר.

פלד הוסיף: "אף עבריין מהתחום לא יודע הבוקר האם העסקה הבאה היא זו שתסיים את דרכו ותכניס אותו מאחורי הסורגים".

28 החשודים שנעצרו צפויים להיות מובאים בהמשך היום לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם. החקירה נמשכת.