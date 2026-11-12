ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, פרסם היום (חמישי) הודעת התנצלות והבהרה בעקבות הקלטות שנחשפו מוקדם יותר השבוע בחדשות 12, שבהן מתח ביקורת חריפה על הפרקליטות ועל התנהלות מערכת אכיפת החוק.

בלט הסביר כי הדברים נאמרו לפני כשנתיים, עוד לפני שנכנס לתפקידו הנוכחי, והודה כי עמדתו השתנתה מאז.

"הדברים נאמרו לפני שנתיים לפני שנכנסתי לתפקיד כשהייתי תת ניצב, וכמו שיהודית רביץ שרה - 'דברים שרואים מכאן לא רואים משם'", אמר.

לדבריו, "אני מודה שהדברים אז לא היו מספיק ברורים לי כמו שהם ברורים לי היום. לא אחת יש מחלוקות בין הגופים, לעיתים מחלוקות קשות, אך אלה מחלוקות לשם שמיים, שתכליתן אחת - להוציא אמת לאור ולשרת את הציבור בצורה מיטבית".

בלט הדגיש כי כיום מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין אגף החקירות והמודיעין לבין הפרקליטות: "הפרקליטות היא שותפה נאמנה של אגף החקירות והמודיעין ואנחנו עובדים שכם אל שכם. יש ביננו אמון רב, כבוד רב ודרך מקצועית משותפת ומאז שאני ראש אח"מ, ראיתי פרקליטות שלנגד עיניה האינטרס הציבורי בלבד".

לצד ההבהרה, טען בלט כי פרסום ההקלטות בעת הנוכחית נועד לפגוע בו ובתפקודו: "החומרים שהמעוותים עליי יוצאים עכשיו כדי לנסות ולהזיז אותי מדרך האמת, אבל אני לא נרתע ולא ארתע, אני נאמן לחוק בלבד".

הודעתו של בלט מגיעה לאחר שבחדשות 12 פורסמו ביום ראשון הקלטות שבהן נשמע מותח ביקורת חריגה על הפרקליטות, המחלקה לחקירות שוטרים ואף על התנהלות המשטרה עצמה.

באחת ההקלטות טען כי הפרקליטות מחזיקה תיקים נגד אנשים במשך תקופות ארוכות כדי להשתמש בהם כאמצעי לחץ.

"אני לא אוהב שמשתמשים במשטרה כאמצעי. יש פה לא מעט אירועים שכל בר דעת מבין שזה תיקי מגירה, אתה יודע, זה מנופי לחץ שמפעילים על אנשים, שמים במגירה לא עושים עם זה כלום שנה. אחרי שנה מוציאים ועושים השלמת חקירה", נשמע אומר.

בהמשך טען כי שיטות דומות מופעלות גם כלפי קציני משטרה באמצעות המחלקה לחקירות שוטרים: "את אותם כלים הם מפעילים גם על קציני משטרה דרך מח"ש. חרגת במשהו כל מה שצריך לבוא ולהזמין אותך עכשיו לכיסא המחשבות".

בהמשך השמיע טענה חריפה נוספת: "היום פרקליטות במדינת ישראל לא מנוהלת, היא לא מנוהלת, היא מנוהלת אך ורק בנישה אחת שקוראים לה שחיתות ציבורית וכל הדברים האחרים כאילו לא נוגע להם. זה כאילו לא שייך להם".