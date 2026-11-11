40 רחפנים נתפסו בבית פרטי דוברות המשטרה

שוטרי המחוז הצפוני ואנשי מכס נתב"ג פשטו הבוקר (רביעי) על בית בכפר דבוריה שבצפון ותפסו כ-40 רחפנים מסוגים שונים, בהם רחפנים המצוידים בטכנולוגיה המאפשרת הטלת חומרי נפץ מהאוויר.

הפשיטה נערכה בתום חקירה סמויה שהתנהלה בשבועות האחרונים נגד תושב הכפר, בן 30, החשוד במכירת רחפנים שהוברחו לישראל בניגוד לחוק.

על פי הודעת המשטרה ורשות המסים, החקירה נפתחה בעקבות מידע שהצביע על שימוש פלילי ברחפנים שנרכשו מהחשוד, או ברחפנים שעברו תיקון ושינוי ייעוד במעבדה שפעלה בביתו הפרטי.

הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו שוטרי המחוז הצפוני, חוקרי מכס נתב"ג ועובדי מכס נהר הירדן על ביתו של החשוד.

במהלך החיפוש נתפסו כ-40 רחפנים מסוגים שונים, בעלי יכולות טקטיות מגוונות. בין היתר אותרו רחפנים המשלבים טכנולוגיה דו-שימושית, המאפשרת שימוש בהם להטלת חומרי נפץ מהאוויר.

החשוד הועבר תחילה לחקירת מכס נתב"ג בחשד לביצוע עבירות מכס חמורות ועבירות רגולטוריות בתחום התקשורת והתעופה.

בהמשך הועבר לחקירת המשטרה בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע.