הראיון של ואטורי כאן חדשות

ח"כ ניסים ואטורי (הליכוד), יו"ר ועדת המשנה של הכנסת לענייני פינוי מוקשים ונפלים והחבר היחיד בה, נטש ריאיון לכאן חדשות לאחר שנשאל על אחריותו לפיקוח על פינוי נפלים, בעקבות האסון הקטלני בטיול תלמידים בצפון הארץ.

הריאיון נערך על רקע האסון שאירע ביום שני באזור מצפה פאר ברכס רמים שבגליל העליון, כאשר נפל תחמושת התפוצץ במהלך טיול שנתי של תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.

באסון נהרג אלעזר יאיר וילנסקי, בן 14, ונפצעו 24 בני אדם נוספים, בהם ארבעה באורח קשה, שבעה באורח בינוני ו-13 באורח קל. על פי החשד, הפיצוץ נגרם מתחמושת שנותרה באזור בעקבות הלחימה בצפון. נסיבות האירוע והאישורים שניתנו לקיום הטיול נמצאים בבדיקה.

בתחילת הריאיון נשאל ואטורי כיצד ייתכן שהוא משמש גם יו"ר ועדת המשנה לפינוי מוקשים ונפלים וגם החבר היחיד בה. "כנראה שזו לא ועדה שמגיעים אליה הרבה חברי כנסת", השיב. לדבריו, לצד הדיונים הרשמיים קיים פגישות נוספות עם הרשות לפינוי מוקשים וסייר בשטח כדי לעקוב אחר פעילותה.

ואטורי טען כי יש להבחין בין פעילות הרשות לפינוי מוקשים לבין הטיפול בנפלים שנותרו באזורי הלחימה בצפון, שלדבריו נמצא באחריות צה"ל.

המראיינת הקשתה עליו ושאלה כיצד אושרו טיולי תלמידים באזורים שבהם טרם הושלם הטיפול בנפלים. "אני אומר, לא לאשר טיולים באזורים כאלה, להיות עם אחריות ולהבין", השיב ואטורי.

כשנשאל על אחריותו כיו"ר הוועדה שאמורה לפקח על הנושא, הבהיר: "אני יושב ראש הוועדה שתפקידה לפקח על הנעשה. אנחנו נקיים דיון בקרוב, דיון דחוף על המקרה הזה".

במהלך הריאיון עומת ואטורי עם העובדה שוועדת המשנה בראשותו התכנסה פעמיים בלבד, פעם אחת בשנת 2024 ופעם נוספת בשנת 2025, אף שבמהלך המלחמה נורו לעבר ישראל אלפי רקטות וטילים והצטבר חשש לנפלים בשטחים פתוחים.

המראיינת ציינה כי אחד הדיונים נמשך כ-20 דקות והשני כ-40 דקות, וכי ההתייחסות לנפלים בשטחי הלחימה הייתה מצומצמת.

ואטורי דחה את הביקורת וטען כי פעל בנושא גם מחוץ לדיוני הוועדה. לדבריו, השתתף בארבעה או חמישה סיורים בשטח וקידם פעילויות מול הגורמים האחראים לפינוי מוקשים. "אף פעם לא נעשה בכנסת כזאת פעילות כמו שעשיתי", טען.

בהמשך הוסיף כי אין לצפות שוועדת המשנה תפתור לבדה את בעיית הנפלים בצפון, והדגיש כי צה"ל נדרש לפעול בנושא באופן משמעותי ולהקצות לכך משאבים.

ככל שהריאיון התקדם, החריף העימות בין ואטורי למראיינת, שהמשיכה לשאול על הפיקוח הפרלמנטרי ועל היערכות הרשויות לסכנת הנפלים. "האחריות צריכה להיות של המדינה, לא של ניסים ואטורי, אוקיי?", אמר חבר הכנסת. "אני יכול לפקח על הדבר הזה, נעשה דיון, ונראה מה צה"ל עושה בעניין הזה".

ואטורי אף האשים את המראיינת בניצול האסון לצורך מתקפה אישית נגדו. "לא לרקוד על הדם, ואל תנצלו את זה", אמר, והוסיף כי מדובר ב"לרקוד על הדם של הילד הזה".

המראיינת השיבה כי מדובר בשאלות הנוגעות לאחריותו הציבורית כיו"ר ועדת המשנה, שהוקמה כדי לפקח על תחום פינוי המוקשים והנפלים.

לקראת סיום הריאיון נשאל ואטורי פעם נוספת האם הטיפול בנפלים הרבים שנותרו בעקבות המלחמה אינו חלק מתפקידה של הוועדה שבראשותו.

בשלב זה הודיע חבר הכנסת כי הוא מסיים את השיחה. "אז אני מסיים את הריאיון פה, בסדר? יש לי דברים יותר דחופים לעשות. תודה רבה", אמר ונטש את עמדת השידור.

המראיינת סיכמה: "רק ניסינו להבין איפה היה הפיקוח, איפה היה התכלול של האירוע הזה, אבל כנראה שתשובות לא נקבל".