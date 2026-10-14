נהג אוטובוס בן 61 נהרג היום (רביעי) בתאונת דרכים קשה בין אוטובוס למשאית בכביש 91, סמוך לצומת מחניים שבגליל העליון.

בתאונה נפצעו 19 בני אדם נוספים, בהם נהג המשאית באורח קשה ו-18 מנוסעי האוטובוס באורח קל.

צוותי מד"א שהוזעקו לזירה מצאו את נהג האוטובוס לכוד ברכבו, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לאחר פעולות חילוץ מורכבות וניסיונות החייאה, נאלצו החובשים והפראמדיקים לקבוע את מותו במקום.

נהג המשאית, גבר כבן 50, נפצע באורח קשה וסבל מחבלות בגפיים התחתונות. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה ופונה במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים, תוך המשך טיפול רפואי.

18 מנוסעי האוטובוס, צעירים כבני 20, נפצעו באורח קל ופונו באמבולנסים של מד"א למרכז הרפואי זיו בצפת.

זירת התאונה צילום: כבאות והצלה לישראל

חובש רפואת חירום במד"א, גיל עד בן חמו, שהיה בזירה, סיפר על המראות הקשים ועל מאמצי החילוץ: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. הרכבים היו עם פגיעות פח קשות מאוד בחלקם הקדמי. נהג האוטובוס היה לכוד כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה".

לדבריו, "תוך כדי פעולות חילוץ מורכבות הענקנו לו טיפול רפואי ולאחר מכן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום".

בן חמו הוסיף: "במקביל פראמדיקים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לנהג המשאית שהיה מחוסר הכרה וסבל מפציעה קשה בגפיים התחתונות, פונה במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי. 18 פצועים שהיו באוטובוס פונו באמבולנסים של מד"א לבית החולים כשמצבם מוגדר קל".

כוחות משטרה ובוחני תאונות דרכים הגיעו לזירה, בקטע הכביש שבין מחניים לגדות, ופתחו בחקירת נסיבות ההתנגשות.

בעקבות התאונה נחסם כביש 91 לתנועה מכל הכיוונים. במשטרה קראו לציבור הנהגים להימנע מהגעה לאזור, להשתמש בדרכים חלופיות ולהתעדכן בהסדרי התנועה.