השופט נועם סולברג יו”ר וועדת הבחירות המרכזית

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, ביקר היום (רביעי) במרכז הלוגיסטי של הוועדה, במסגרת סיור עיתונאים לקראת הבחירות לכנסת ה-26.

ערוץ 7 התלווה לביקור במרכז, שממנו צפוי להיות מופץ ציוד ההצבעה לכ-12,018 קלפיות ברחבי הארץ, ושמע מסולברג על ההיערכות לאיומים שעלולים לפגוע בתקינות הבחירות.

במרכז הלוגיסטי, המהווה את הלב התפעולי של מבצע הבחירות, נערכים לאריזת פתקי ההצבעה, הקלפיות ויתר הציוד שישמש את ועדות הקלפי ביום הבחירות. במהלך הסיור הוצגו ההיערכות הלוגיסטית, תהליך הכנת הציוד והפעולות הנדרשות להפצתו ברחבי הארץ.

במענה לשאלת ערוץ 7 על איומים מבית ומחוץ שעלולים להשפיע על תוצאות הבחירות בישראל, הודה סולברג כי קיימים חששות ממשיים, אך הדגיש כי ועדת הבחירות נערכת להתמודד עמם.

"יש חששות, גם מבחוץ וגם מבפנים", אמר סולברג. "מבחוץ יש עניינים ביטחוניים, מצב החירום עוד לא נגמר ואנחנו ערים לדבר הזה. על כל האתגרים הללו נוספו גם אתגרים מסוג של סייבר ובינה מלאכותית. הדברים האלה יוצרים באמת מצב מאוד מאוד מורכב".

לצד האיומים, ביקש סולברג להרגיע את ציבור הבוחרים ולהבהיר כי קיימים מנגנוני פיקוח שנועדו להבטיח את אמינות התוצאות.

"חשוב לנו מאוד להניח את דעתם של כל בעלי זכות הבחירה שיושבים בבתים, שומעים סייבר, שומעים בינה מלאכותית ואולי קצת חוששים", אמר. "דעו לכם, יש שוב ושוב עשרות אמצעי פיקוח ובקרה כדי שהתוצאות יהיו תוצאות אמיתיות".

בהמשך התייחס סולברג דווקא לאחד האמצעים הוותיקים ביותר של שיטת הבחירות בישראל: פתק ההצבעה מנייר. לדבריו, גם בעידן שבו מערכות מחשוב וטכנולוגיות מתקדמות תופסות מקום מרכזי, לפתק הפיזי יש חשיבות מכרעת ביכולת לבדוק את תוצאות הבחירות.

"שואלים אותנו מעת לעת למה בעידן הנוכחי יוצרים עוד פתקאות מנייר. אז זאת התשובה. הנייר הקטן הזה גם חביב, גם נוסטלגי, גם אמיתי", הסביר.

"את הנייר הזה בסופו של יום לוקחים, סופרים אחד לאחד. נשים רגע בצד את הסייבר ואת הבינה המלאכותית. בסופו של דבר פשוט וברור לעין שאת הפתקים האלה אפשר לספור, לשוב ולספור, לעשות תיקון אם צריך. זה נותן הרבה מאוד ביטחון לתוצאות".

סולברג הביע ביטחון ביכולתה של ועדת הבחירות להבטיח את תקינות ההליך, גם לנוכח האיומים שעליהם הצביע. "אנחנו בוועדה, חרף כל הקשיים, משוכנעים בטוהר הבחירות. משוכנעים שלגנוב בחירות אי אפשר, אי אפשר", הדגיש.

יו"ר ועדת הבחירות סיפר גם על ההיערכות המתבצעת ב-20 ועדות הבחירות האזוריות ברחבי הארץ, המשמשות חוליה מקשרת בין הוועדה המרכזית לבין הקלפיות בשטח. לדבריו, הוא ביקר בכל הוועדות האזוריות והתרשם מעבודת אנשי הצוותים, העוסקים בהכנות כבר שלושה חודשים.

"אנשים טובים מכל המגזרים, יהודים ושאינם יהודים, גברים ונשים, צעירים ומבוגרים, אנשים בעלי ניסיון, שכבר פעם שנייה ושלישית בבחירות האלה", סיפר. "כולם חדורים ממש בתחושת שליחות במסגרת העבודה בוועדות הללו".

במקביל להיערכות הלוגיסטית, פועלת ועדת הבחירות בתיאום עם גופי הביטחון והגורמים המקצועיים כדי לבחון תרחישים שונים של פגיעה בהליך הבחירות. סולברג סיפר כי התקיימו מספר דיונים משותפים עם השב"כ, המשטרה, גורמי סייבר וגופים נוספים, במטרה להיערך מראש לאפשרות של שיבושים.

"אנחנו בהחלט מרגישים מוכנים, חס וחלילה, גם לתקלות או למחשבות מבחוץ איך להפריע לבחירות, וגם לדברים שמבפנים", אמר. "עשינו כמה וכמה שולחנות עגולים עם שב"כ, משטרה, סייבר ועוד גורמים, כדי לתרחש כל מיני תרחישים אפשריים שחס וחלילה יכולים להיות. מקווים מאוד שלא, אבל אם יהיו, נדע גם להיערך לתרחישים האלה".

לדבריו, ההיערכות כוללת הן מצבי חירום ביטחוניים והן ניסיונות לפגוע במערכות המחשוב או לנצל טכנולוגיות מתקדמות כדי לשבש את הבחירות.

"אם זה תרחישים בתחום הביטחוני, ואם זה תרחישים אחרים בתחום המחשוב, הסייבר והבינה המלאכותית, זה משהו שאכן מטריד אותנו, אבל אנחנו עוד לומדים את דרכי ההתמודדות", אמר סולברג.

את דבריו חתם במסר של ביטחון בהיערכות לקראת יום הבחירות: "הפנים נשואות קדימה אל הבחירות. בעזרת ה' נעשה ונצליח".