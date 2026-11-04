יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הציג היום (רביעי) לחברי הוועדה מידע שהתקבל משירות הביטחון הכללי, המצביע לכאורה על הזרמת סכומי כסף גדולים לישראל ממדינות זרות, במטרה לקדם השפעה זרה. לפי המידע, מדובר בתופעה שעשויה לערב אלפי בני אדם ואף יותר.

בדברים שהעביר סולברג לחברי הוועדה הוצגה הערכת גורמי המקצוע בשב"כ, שלפיה קיימים חשדות לפעילות מימון נרחבת שמקורה בגורמים בעלי אינטרסים סמויים ואף עוינים.

"המודיעין שהוצג על ידי אנשי המקצוע בשירות מצביע לכאורה על תופעות נרחבות של הזרמת כספים רבים לישראל ממדינות זרות, שמקורם בבעלי אינטרסים סמויים ואף עוינים, שנועדו לקדם השפעה זרה", נמסר.

עוד צוין כי הממצאים מחייבים העמקה מודיעינית וחקירתית, כדי לברר את היקף הפעילות ואת הגורמים המעורבים בה.

"מהמידע שנאסף עד כה עולה שפעולות למימון והשפעה זרה בסכומי עתק הן תופעה נרחבת ובהיקף העולה על אלפי אנשים וייתכן אף יותר", נכתב בדברים שהציג סולברג.

עם זאת, בשב"כ הבהירו כי המידע שנאסף עד כה אינו מאפשר לקבוע מסקנות סופיות, וכי יש צורך בהמשך פעולות איסוף וחקירה.

"בשלב זה עלינו להשלים פעולות איסוף וחקירה נוספות לטובת קבלת מודיעין שיאפשר לקשור את הקצוות ולהצביע ברמת ודאות וסמך גבוהה על היקף התופעה", נמסר.

יצויין כי עצם קיומה של השפעה זרה אינו מעיד בהכרח על הטיית תוצאות הבחירות, ובוודאי שלא על פגיעה בהיקף המצדיק את פסילתן.

הדברים נחשפים על רקע המחלוקת סביב תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 והחשדות שהועלו בנוגע לניסיונות השפעה זרה.

מוקדם יותר היום אישרה נשיאות ועדת הבחירות המרכזית את תוצאות הבחירות, בתמיכת נציגי האופוזיציה ובהימנעות הליכוד וש"ס.

ועדת הבחירות הודיעה כי השלימה בדיקה של 9,069 קלפיות, וכי במסגרת הבקרה לא נמצאו ממצאים המצביעים על פגיעה בטוהר הבחירות או על שינוי בתוצאות.