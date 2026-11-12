המשנה לנשיא בית המשפט העליון ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, עדכן היום (חמישי) את חברי ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26 בהתפתחויות בחקירת החשדות הנוגעים לבחירות האחרונות.

במכתב ששלח לחברי הוועדה הבהיר סולברג כי אף שהכנסת החדשה כבר התכנסה לישיבתה הראשונה, החקירה שמנהל שירות הביטחון הכללי עדיין נמשכת, וכי המידע המודיעיני שנאסף עד כה טרם הבשיל לכדי ראיות של ממש.

סולברג סיפר כי הבוקר כינס את חברי צוות החקירה המיוחד (צח"מ), בהשתתפות נציגי השב"כ, משטרת ישראל ופרקליטות המדינה, כדי לקבל עדכון ישיר על התקדמות החקירה.

לדבריו, הוא החליט לעדכן את חברי ועדת הבחירות לנוכח חומרת החשדות והפרסומים הרבים בתקשורת, שרובם, לטענתו, אינם מדויקים.

סולברג הזכיר כי זמן קצר לאחר הבחירות הציג בפניו ראש השב"כ מידע שהעלה חשדות הנוגעים להליך הבחירות, חלקם חמורים במיוחד.

בעקבות הצגת המידע הנחה את ראש השירות לפתוח בחקירה מקיפה, במטרה לברר אם יש בסיס לחשדות או שניתן להפריכם.

במכתבו ביקש סולברג להדגיש את פעילות השב"כ להגנה על טוהר הבחירות וביטחון המידע כבר מראשית מערכת הבחירות. לדבריו, השירות ביצע פעולות רבות שלא ניתן לפרטן, והסיוע שהעניק לוועדת הבחירות היה בעל חשיבות רבה.

בהתייחס למצב החקירה הבהיר סולברג כי אף שהוצגו בפניו מידעים חסויים, הם עדיין לא הבשילו לכדי ראיות ממשיות. "הוצגו מידעים חסויים, שעד כה לא הבשילו לכדי ראיות ממש, וייתכן אף שלא יבשילו; ימים יגידו", כתב.

עם זאת, הוא הדגיש כי המידע הקיים מחייב המשך חקירה מאומצת עד למיצויה. לדבריו, מבחינה ראייתית לא חל שינוי משמעותי מאז ההצהרה שפרסמה ועדת הבחירות לתקשורת בשבוע שעבר.

סולברג התייחס גם לשיתוף הפעולה בין שירות הביטחון הכללי, המשטרה והייעוץ המשפטי לממשלה.

לדבריו, לאחר שבדק את הנושא ישירות עם חברי צוות החקירה, התרשם כי שיתוף הפעולה בין הגופים תקין. "לא מצאתי כי הייעוץ המשפטי לממשלה סירב לבקשות חקירה שהשב"כ הגיש לו", הבהיר.

עוד ציין כי הובטח לו שכל בקשה עתידית שתוגש ותתבסס על חשד כנדרש בחוק תיבחן במהירות וביעילות, במטרה לאפשר את בירור האמת ובהתאם להוראות הדין.

סולברג הודיע כי ימשיך לעקוב אחר התקדמות החקירה וכי אם יזהה חסמים או פערים, יפעל להסרתם.

במקביל, הזהיר מפני הסתמכות על דיווחים תקשורתיים בנושא. "אם אתם נחשפים בתקשורת למידע על אודות החקירה, קחו אותו עם קב חומטין, שכן עד עתה, בין התיאורים התקשורתיים להתנהלות החקירה - מרחק רב", כתב.

בחלקו האחרון של המכתב מתח סולברג ביקורת חריפה על הדלפות מתוך החקירה, שלדבריו פוגעות בהתקדמותה ואף בהיבטיה הביטחוניים.

הוא חשף כי שלשום בשעות הערב נמסר לוועדת הבחירות על השלמת הכנתה של חוות דעת מסווגת הנוגעת לחקירה. בשל סיווגה הביטחוני הוחלט להעביר את חוות הדעת באמצעות שליח ביום שלמחרת.

אלא שלדברי סולברג, זמן קצר לאחר ההודעה, ועוד לפני שהמסמך הגיע ליעדיו, כבר פורסמו עיקריו בכלי תקשורת. חוות הדעת עצמה הגיעה לוועדת הבחירות רק אתמול בשעות הצהריים.

סולברג הבהיר כי הבעיה אינה עצם הפרסום המוקדם, אלא הנזק שהדלפות מסוג זה עלולות לגרום לחקירה. "לא על נימוסים והליכות אני קובל, אלא על פגיעה חוזרת ונשנית בחקירה, ובעיקר בהיבטים הביטחוניים שבה, בעטיין של ההדלפות", כתב.

הוא הוסיף: "הדלפה כזו היא רעה חולה. הערתי על כך היום בחומרה. ראוי הציבור שנגיע למיצוי החקירה".

סולברג סיכם כי ימשיך לפקח על התקדמות החקירה, תוך שמירה על האיזון בין הצורך לברר את החשדות עד תום לבין החובה להגן על ביטחון המדינה ועל תקינות הליכי החקירה.