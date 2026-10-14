הרב שמואל אליהו לתלמידים: "מדובר בהרוג מלחמה"

רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, נפגש היום (רביעי) עם תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות, זמן קצר לפני הלוויית חברם, אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל, בן ה-14, שנהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך טיול שנתי בצפון הארץ.

במהלך המפגש ביקש הרב לחזק את התלמידים, שרבים מהם היו עדים לאסון וחלקם אף נפצעו בו, והגדיר את מותו של וילנסקי כחלק מהמלחמה המתמשכת.

"נכון, זה היה טיול, ונכון, קרה מה שקרה", אמר הרב אליהו לתלמידים, "אבל אל תשכחו שזה חלק מהמלחמה. אנחנו בתוך מלחמה, ובמלחמה יש הרוגים. זו מלחמה של ישראל מול אויבי השם, אויבים שחרטו על דגלם, כמו המן כמו היטלר, להשמיד להרוג ולאבד".

הרב הוסיף: "ובמלחמה יש מי שנלחם בקרב, ויש גם תקלות ותאונות. גם זה חלק מהרוגי המלחמה. צריך לזכור את הדבר הזה: זה חלק מהמלחמה של עם ישראל באויביו".

בדבריו בירך הרב את התלמידים ואיחל להם כוחות להתמודד עם האובדן הקשה. "שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרכם, יתן לכם בריאות, יתן לכם כוח, יתן לכם הצלחה", אמר.

הרב הסביר כי בחר שלא לעסוק בשלב זה בדברי נחמה, בשל סמיכות המפגש להלוויה. "כתוב שלא מנחמים בשעה שהמת מוטל לפניו. לא נדבר כעת על נחמה, אבל בעזר השם אחר כך צריך גם את זה", אמר.

הלווייתו של אלעזר יאיר וילנסקי ז"ל שרה יחימוביץ/TPS

במהלך המפגש עם הרב אליהו סופר על אחד התלמידים שנפצעו באסון ומאושפז ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים זיו בצפת. למרות פציעתו, ביקש התלמיד להניח תפילין. משגיח בית החולים הביא לו זוג תפילין, ובמהלך ההנחה פרץ התלמיד בבכי ואמר כי הוא מרגיש שעליו לברך "שהחיינו".

"קיבלתי את החיים שלי במתנה", הסביר בהתרגשות. אותו תלמיד סיפר גם על רגעי האימה והגבורה בזירת הפיצוץ, ועל הדרך שבה ניסו התלמידים לסייע זה לזה בשניות ובדקות שלאחר האסון. "כולם התנהלו שם באחדות כל כך גדולה, חיבקו אחד את השני, עזרו", סיפר.

לדבריו, כאשר אחד המורים שנפצע החל לאבד את ערנותו, צעקו לעברו התלמידים שוב ושוב: "אל תירדם", מחשש שאם יירדם לא יתעורר.

עדויות נוספות מהזירה תיארו תלמידים פצועים שהעניקו טיפול ראשוני לחבריהם, ניסו לעצור דימומים וביצעו פעולות החייאה עד להגעת צוותי מד"א.

הרב שמואל אליהו התייחס בדבריו לגבורתם של התלמידים ולערבות ההדדית שגילו ברגעי האסון. "שמעתי מראש הישיבה שסיפר לי על הגבורה של התלמידים. סיפר לי גם אתמול, סיפר לי גם עכשיו, והוא כל כך היה גאה בכם", אמר הרב.

"שהייתם ממש קיימתם 'לא תעמוד על דם רעך'. ממש ערבות הדדית, ולא רק ערבות הדדית אלא מסירות ויוזמה. אשריכם ואשרי חלקכם".

דבריו נאמרו לקראת הלווייתו של וילנסקי, הצעיר מבין חמישה אחים, בבית העלמין ביישוב חוסן. האסון התרחש ביום שני במהלך טיול שנתי של תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות באזור מצפה פאר ברכס רמים שבגליל העליון.

במהלך הטיול התפוצץ נפל תחמושת שהיה בשטח. על פי החשד, מדובר בתחמושת שנותרה באזור בעקבות הלחימה מול חיזבאללה בצפון. מהפיצוץ נהרג אלעזר יאיר וילנסקי ונפצעו 24 בני אדם נוספים, בהם ארבעה באורח קשה, שבעה באורח בינוני ו-13 באורח קל.

הפיצוץ הוביל לזירת חילוץ מורכבת בשטח הררי, שאליה הוזעקו צוותי מד"א, כוחות הצלה ומסוקים. חלק מהתלמידים החלו להעניק טיפול ראשוני לחבריהם עוד לפני הגעת כוחות החירום.

בהמשך התעוררו שאלות קשות בנוגע לאישור מסלול הטיול ולסכנת הנפלים שנותרו בשטחים פתוחים בצפון לאחר המלחמה.

בקק"ל ציינו כי המסלול נסגר בעקבות נזקי המלחמה וכי הודעה בנושא הועברה לגורמים האחראים על תיאום הטיולים. מנגד, במשרד החינוך מסרו כי המסלול שאושר לטיול לא עבר בקטע הסגור, וכי ההנחיות הרלוונטיות נכללו באישור הטיול.