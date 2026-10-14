יוסי תורן ראש המערך הלוגיסטי של ועדת הבחירות

ועדת הבחירות המרכזית קיימה היום (רביעי) סיור עיתונאים במרכז הלוגיסטי שלה, שבו נערך הציוד לקראת הבחירות לכנסת ה-26.

מהמרכז, המכונה ממ"ל, יופצו פתקי ההצבעה, הקלפיות ויתר הציוד הנדרש להפעלת 12,018 קלפיות ברחבי הארץ. לצד ההיערכות הלוגיסטית, הציגה הוועדה פתרונות חדשים להתמודדות עם מצבי חירום ביום הבחירות ושיפורים שנועדו להקל על תהליך ההצבעה וספירת הקולות.

יוסי תורן, ראש המערך הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית, העניק במהלך הסיור הצצה לפעילות במרכז. "אנחנו נמצאים במרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת הבחירות. זה בעצם הלב הפועם, כאן הכול מתחיל, כל תהליך הבחירות מתחיל. מכאן נארזות כל ערכות הקלפי ומכאן יוצא הציוד לכל רחבי הארץ", הסביר.

במהלך הסיור נשאל תורן על הטענות והחששות מפני זיופים בבחירות. הוא דחה את הדברים באופן נחרץ והביע ביטחון בשיטת ההצבעה הנהוגה בישראל.

"אין דבר כזה זיוף בחירות. מי שבאמת מבין בחירות יודע שזה פייק, פייק, פייק אחד גדול. אין דבר כזה זיופי בחירות", אמר. "הבחירות במדינת ישראל הן כנראה הבטוחות ביותר והמאובטחות ביותר".

תורן הדגיש כי דווקא שיטת ההצבעה באמצעות פתקי נייר היא שמאפשרת לשמור על אמינות התוצאות ולבצע בקרה על התהליך כולו.

"בחירות במדינת ישראל אי אפשר לזייף. אי אפשר לזייף פתק. זה הדבר הכי בטוח, הכי אמין, הכי יעיל ומשמעותית יותר זול מכל שיטת הצבעה אחרת. בלי להיכנס לעולמות של סייבר ו-AI, זה פשוט פתק. לוקחים אותו, זה רצון הבוחר, סופרים אותו וזה נותן את מספר המנדטים".

לדבריו, אחד היתרונות המרכזיים של השיטה הוא האפשרות לבדוק את התוצאות גם לאחר סיום ההצבעה. "זה מאפשר תהליכי בקרה תוך כדי ואחרי, לרבות אפשרות לספור מחדש, מה ששום שיטה אחרת לא מאפשרת".

ספירת קולות גם תחת התרעה ביטחונית

אחד החידושים שהוצגו בסיור נוגע להיערכות ועדת הבחירות לתרחישי חירום. במרכז הלוגיסטי פותחה מפה מיוחדת שנועדה לאפשר לחברי ועדת הקלפי להמשיך ולשמור על תהליך ספירת הקולות גם אם יידרשו להתפנות מהקלפי בשל התרעה או אירוע ביטחוני.

"פיתחנו גם מפה מיוחדת לשלב הספירה, שנמצאת בערכות ועדת הבחירות למצבי חירום", הסביר תורן. "שלב הספירה יתנהל על גבי מפה, ואם חלילה תהיה התרעה או שיידרשו לפנות את עמדת הקלפי מאיזושהי סיבה, אפשר יהיה לסגור את המפה, לקחת את הכול יחד ולהתפנות איתה למרחב המוגן. אני מקווה שלא נידרש לכך".

השאלה הביטחונית עלתה גם בהקשר רחב יותר, כאשר תורן נשאל מה יקרה אם ביום הבחירות תתפתח מערכה מול איראן והאם מצב כזה עלול להביא לביטול הבחירות.

"תראה, זו לא סוגיה לוגיסטית", השיב תחילה, והבהיר כי מבחינת המערך שבראשו הוא עומד, ההיערכות מתבצעת לכל תרחיש אפשרי.

"אני נערך לקיים בחירות בכל תרחיש, לרבות תרחיש של מצב חירום. אנחנו נערכים, ועדת הבחירות יחד עם כל זרועות המדינה, לרבות גופי הביטחון שמובילים את התחום, לקיים בחירות כהלכתן בכל תרחיש".

לצד ההיערכות הביטחונית, חלק ניכר מהסיור הוקדש לעבודת האריזה ובקרת האיכות במרכז הלוגיסטי. תורן הציג את תהליך הכנת מזוודות מזכירי הקלפיות, המכילות את החומרים הרגישים הנדרשים להפעלת הקלפי, ובהם פנקסי הבוחרים, הפרוטוקולים ומעטפות ההצבעה.

"מה שאתם רואים כאן אלה המחלקות שאורזות את ציוד הבחירות. זו מזוודת המזכיר. בתוכה יש את החומר הרגיש, את פנקסי הבוחרים, את הפרוטוקולים ואת מעטפות ההצבעה", הסביר. "תהליך העבודה קפדני, עם תהליכי הבטחת איכות מאוד מאוד מדויקים".

לדבריו, כל פריט ציוד נבדק באופן פרטני לפני שהוא יוצא מהמרכז. "ציוד הבחירות נארז בצורה ידנית, כדי לוודא שכל מה שנכנס אל עמדת ההצבעה נארז בצורה מושלמת ועובד. אנחנו בודקים את כל ציוד הבחירות. אפשר להגיד כמעט דין עט כדין פרוטוקול, הכול נבדק בצורה פרטנית ומאוד מאוד מדויקת".

במהלך הסיור הוצגו גם השיטות לבדיקת חבילות פתקי ההצבעה. במסגרת תהליך בקרת האיכות נלקחות דגימות מפס האריזה, והפתקים מסודרים במגש ההצבעה כדי לוודא שכל רשימות המועמדים מופיעות בסדר הנכון.

בנוסף, חבילות הפתקים נשקלות כדי לוודא שהן עומדות במשקל המינימום שנקבע, 242 גרם. לצורך ספירת הפתקים הותאמה גם מכונה המשמשת במקור לספירת כסף.

"אנחנו מוודאים שיש את כל הרשימות בכמות הנדרשת, באיכות הנדרשת, במשקל הנדרש ובספירה הנדרשת", אמר תורן. "וכשזה לא עומד בסטנדרט שלנו, זה לא יוצא אל הקלפי".

בוועדת הבחירות פועלים גם לשיפור הציוד שבו משתמשים מזכירי הקלפיות והבוחרים עצמם. אחד החידושים שהוצגו הוא גרסה רביעית של סרגל מיוחד, שנועד לסייע למזכיר הקלפי באיתור ובסימון פרטי הבוחרים בפנקס.

הסרגל כולל זכוכית מגדלת המסייעת לקריאת המספר הסידורי של הבוחר, חלון לסימון ועמודה המאפשרת לרשום את שעת ההצבעה, מבלי להזיז את הסרגל ממקומו.

"אפשרנו לו בעצם מוצר ארגונומי", אמר תורן. "חדי העין ישימו לב שאפילו זה טיפה בקשת, כדי שמי שמתבלבל לא ישתמש בחלק העליון של הסרגל. אנחנו רוצים שהוא ישתמש בחלק הייעודי, ומבחינתנו זו פריצת דרך".

חידוש נוסף הוא מגש פתקי הצבעה חדש, הכולל סימון של כמות הפתקים המינימלית הנדרשת, זווית שנועדה להקל על נגישות הבוחרים וחלון המאפשר לשלוף את הפתק בקלות. לצד המגש פותחה גם פלטה מיוחדת המסייעת למזכיר הקלפי לסדר את הפתקים בסדר הנכון בתחילת יום הבחירות.

"הפלטה שאתם רואים תהיה חדשה בבחירות הללו. היא נועדה לסייע למזכיר הקלפי להתחיל את הבוקר שלו בקלות, והיא משלימה את מגש הפתקים החדש", הסביר תורן.

הוא ציין כי מדובר בחלק מתהליך מתמשך של שיפור ציוד הבחירות. "זה עוד אחד מהרבה מאוד מוצרי בחירות שאנחנו מחדשים ומשפרים, גם לצורך עבודת המזכיר וגם לחוויית המשתמש. יש חוויית לקוח, וזה 7.33 מיליון בעלי זכות בחירה".

לקראת סיום הסיור שב תורן והדגיש את האחריות המוטלת על אנשי המערך הלוגיסטי, שנדרשים להכין את הציוד לאלפי קלפיות ברחבי הארץ לקראת יום הבחירות היחיד. "יש לנו יום אחד להצליח. אנחנו עושים הכול כדי שזה יהיה לא פחות ממושלם. אין הזדמנות שנייה", אמר.

לדבריו, לאחר השלמת ההיערכות הלוגיסטית, האחריות למימוש ההליך הדמוקרטי עוברת גם לציבור הבוחרים.

"אנחנו עשינו את שלנו, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה. ציוד הבחירות ויום הבחירות מבחינתנו יהיו לא פחות ממושלמים. עכשיו הבוחר צריך לקיים את זכותו הדמוקרטית, ויש שיאמרו חובתו הדמוקרטית, לצאת ולהצביע".