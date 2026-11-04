סולברג בבית הנשיא: "הטלת דופי בתוצאות הבחירות - סכנה של ממש"

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, הגיש היום (רביעי) לנשיא המדינה יצחק הרצוג את תוצאות הבחירות הרשמיות לכנסת ה-26.

במעמד ההגשה הדגיש סולברג את החובה לכבד את הכרעת הבוחרים, התייחס לחשדות להשפעה זרה והבהיר כי בשלב זה אין הצדקה לעכב את פרסום התוצאות.

בפתח דבריו התייחס סולברג לחשיבות השמירה על אמון הציבור בהליך הדמוקרטי, והזהיר מפני הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מערעור האמון בתוצאות הבחירות.

"אמון הציבור בהליך הבחירות הוא נכס יקר ערך. על כולנו מוטלת האחריות לשמור עליו - נבחרי הציבור, בעלי התפקידים, וגם כל אחד ואחת מאיתנו. קל להרוס, קשה מאוד לתקן", אמר.

לדבריו, "המחלוקת הפוליטית אינה צריכה להסתיים עם ספירת הקולות. היא תימשך, וטוב שכך. אך על דבר אחד עלינו להסכים: תוצאות הבחירות, כפי שנקבעו כדין, מחייבות את כולנו".

בהמשך התייחס סולברג לחשדות הנבדקים בנוגע לניסיונות להשפעה זרה על הבחירות, והבהיר כי "בשלב זה מדובר בחשדות בלבד, וגם אם אלה יאומתו, היקף השפעתם האפשרי - מתוחם".

סולברג ציין כי כלל הגורמים הרלוונטיים פועלים להגיע לחקר האמת, אך לא ניתן לחשוף בשלב זה את פרטי המידע שנאסף, כדי שלא לפגוע במאמצי החקירה או לחשוף מידע סודי.

לדבריו, הבוקר הוצגה לחברי ועדת הבחירות תמצית התמונה המודיעינית שהועברה לבקשתו מטעם ראש השב"כ. "אנו שמים מבטחנו בראש השב"כ, ביועצת המשפטית לממשלה, במפכ"ל, בראש אח"מ ובאנשיהם שיעשו יחדיו את המלאכה החשובה, כמיטב אומנותם", אמר.

סולברג הבהיר כי בהתאם להוראות חוק יסוד: הכנסת, תוצאות הבחירות מתפרסמות במועדן, וכי אין הצדקה לעכב את פרסומן בשל החשדות הנבדקים. עם זאת, ציין כי ככל שיתגלו בהמשך ראיות המצדיקות זאת, ניתן יהיה לפעול במסלול המשפטי הקבוע בחוק ולהגיש ערעור על תוצאות הבחירות.

בהמשך דבריו התייחס סולברג לטענות שנשמעו בנוגע להצבעה בחברה הערבית, והדגיש כי אין מקום להטיל דופי בציבור שלם בשל החשדות הנבדקים. "אין בחשדות כדי להטיל דופי בהצבעתם של בני המגזר הערבי, בשום אופן; הצבעה בשיעורים גבוהים היא דבר מבורך לגבי כל ציבור וציבור בחברה הישראלית", אמר.

סולברג התייחס גם למבצע הבקרה המקיף שביצעה ועדת הבחירות המרכזית לאחר יום הבחירות. במסגרת המבצע נבדקו הפרוטוקולים של 9,069 קלפיות, לצד כלל הפניות שהתקבלו מהסיעות, מרשימות המועמדים ומהציבור.

הוא הבהיר כי ועדת הבחירות אחראית לתקינות הליך ההצבעה ולבדיקת התוצאות, אך אינה גוף חקירה או מודיעין. במקרים שבהם התעורר חשד לביצוע עבירה, יועברו התלונות והראיות לרשויות החקירה המוסמכות, והוועדה תמשיך לעקוב אחר הטיפול בהן.

לצד העיסוק בחשדות ובמחלוקות, ביקש סולברג להדגיש את שיתוף הפעולה בין נציגי הסיעות השונות בקלפיות, למרות הפערים האידיאולוגיים והמחלוקות הפוליטיות ביניהן.

"הבחירות הן הדרך שבחרנו לנהל את המחלוקות הללו: לא בכוח הזרוע, אלא באמצעות פתק בקלפי. כל אחת ואחד משמיעים את קולם, כל קול נספר ולכל קול משקל שווה", אמר.

לקראת סיום דבריו הודה סולברג לעובדי ועדת הבחירות המרכזית, בראשות ממלא מקום המנכ"ל עו"ד דין ליבנה, ולכל הגורמים שהשתתפו בניהול מערכת הבחירות.

את דבריו חתם בהתייחסות למספר האזרחים שהשתתפו בהצבעה ובמסר של כיבוד ההכרעה הדמוקרטית: "הליך הבחירות, שהייתי אמון על ניהולו, חיזק אצלי את ההכרה בחוסננו, בשאיפתנו לטוב. הבאנו לפניך את תוצאותיו. 5,717,397 אנשים ונשים הלכו להצביע. על כולנו לכבד את הכרעתם".

מוקדם יותר היום אישרה מליאת ועדת הבחירות המרכזית את התוצאות הסופיות ואת חלוקת המנדטים, ברוב של 15 תומכים מול שני מתנגדים ו-14 נמנעים.

על פי התוצאות הסופיות, הליכוד היא הסיעה הגדולה בכנסת החדשה עם 27 מנדטים, ואחריה מפלגת ישר עם 21 מנדטים ומפלגת ביחד עם 12 מנדטים.

הרשימה המשותפת זכתה ב-11 מנדטים, הדמוקרטים ורע"ם בשמונה מנדטים כל אחת, וישראל ביתנו, עוצמה יהודית ויהדות התורה בשבעה מנדטים כל אחת. ש"ס והציונות הדתית זכו בשישה מנדטים כל אחת.

אישור התוצאות הגיע לאחר השלמת מבצע בקרה מקיף של ועדת הבחירות המרכזית. במסגרת המבצע נבדקו הפרוטוקולים של 9,069 קלפיות, המהוות כ-75% מכלל הקלפיות הרגילות שפעלו בבחירות.

בנוסף נבדקו אלפי פניות שהתקבלו מהסיעות ומהציבור בנוגע לאירועים הקשורים לטוהר הבחירות. בוועדה הודיעו כי לא נמצאו ממצאים המעידים על שינוי בתוצאות הבחירות או על פגיעה בטוהר הבחירות.

לצד זאת, חקירת החשדות להשפעה זרה תימשך. יצויין כי עצם קיומם של חשדות להשפעה זרה אינו מעיד בהכרח על הטיית תוצאות הבחירות בהיקף המצדיק את פסילתן.

לאחר הגשת התוצאות צפוי הנשיא הרצוג לפתוח בסבב ההתייעצויות עם נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת, שבמסגרתו ישמע על מי הן ממליצות להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה.