יום הבחירות לכנסת ה-26 יצא הבוקר (שלישי) לדרך. לאחר ארבע שנים, אזרחי ישראל נקראים שוב להכריע בקלפי מי יוביל את המדינה בשנים הקרובות. מערכת הבחירות מגיעה הבוקר לרגע האמת, כאשר מיליוני בעלי זכות בחירה יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית ולהשפיע על הרכב הכנסת הבאה.

על פי נתוני ועדת הבחירות המרכזית, 7,331,981 אזרחים בעלי זכות בחירה יוכלו להשתתף בהצבעה, שתתקיים ב-12,018 קלפיות ברחבי הארץ. בבחירות מתמודדות 36 מפלגות ורשימות, המבקשות לזכות באמון הציבור ולהיכנס לכנסת ה-26.

מרבית הקלפיות נפתחו 07:00 בבוקר ויישארו פתוחות עד השעה 22:00 בלילה. ביישובים קטנים, בבתי החולים ובבתי הסוהר יחלו ההצבעות בשעה 08:00 בבוקר ויסתיימו בשעה 20:00 בערב.

יום הבחירות! שידור חי ממרכז השליטה בכנסת ישראל

עם נעילת הקלפיות בשעה 22:00 יתפרסמו מדגמי הבחירות של ערוצי הטלוויזיה, שיספקו תמונה ראשונית של חלוקת המנדטים ושל יחסי הכוחות בין הגושים הפוליטיים. במקביל תחל ספירת הקולות, ותוצאות ראשונות מהקלפיות צפויות להתפרסם במהלך הלילה.

אולם גם לאחר פרסום המדגמים, ייתכן שהתמונה הפוליטית תישאר מעורפלת. במקרה של תוצאה צמודה, ספירת המעטפות הכפולות עשויה להיות בעלת משמעות מכרעת בקביעת חלוקת המנדטים ובהתבהרות האפשרויות להקמת הממשלה הבאה.

כדי להקל על האזרחים להגיע לקלפיות, הנסיעה בתחבורה הציבורית הבין-עירונית תהיה היום ללא תשלום בקווי אוטובוס שמסלולם עולה על 15 קילומטרים. גם הנסיעה ברכבת ישראל תהיה בחינם לכלל הציבור, עד לסיום פעילות התחבורה הציבורית היום.

לצד ההתרחשות הפוליטית, מזג האוויר צפוי להקשות על חלק מהבוחרים בדרכם לקלפיות. במהלך היום צפויים גשמים מקומיים וסופות רעמים באזורים רבים בארץ, מלווים במשבי רוח ובאפשרות לברד.

בדרום הארץ קיים חשש לשיטפונות משמעותיים בנחלי דרום ומרכז הנגב, בערבה, במדבר יהודה ובאזור ים המלח. הציבור המתכנן לנצל את יום השבתון לטיולים מתבקש להביא בחשבון את תנאי מזג האוויר ואת הסכנה באזורים המועדים לשיטפונות.

בשעה 22:00, כאשר הקלפיות האחרונות ייסגרו ומדגמי הבחירות ייחשפו, תחל להתבהר התמונה הפוליטית. עד אז, ההכרעה נמצאת בידי מיליוני הישראלים שיגיעו היום לקלפיות ויקבעו את הרכב הכנסת הבאה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו, כמו ראשי מפלגות אחרים, הגיע אמש לתפילה בכותל המערבי לקראת הבחירות לכנסת.

הוא הטמין בין אבני הכותל פתק שעליו נכתב: "נצח ישראל לא ישקר!"