ארבעה קולות בלבד. זה היה הפער בין שני הסכמי עודפים שהתחרו על המנדט ה-120 בבחירות 2019, ולדברי פרופ' אשר כהן מאוניברסיטת בר-אילן, המקרה הזה ממחיש עד כמה חישובים שנראים טכניים ושוליים עשויים להשפיע על הרכב הכנסת הבאה.

בפרק השלישי של סדרת "הסדנה הפוליטית" הוא מסביר מדוע הסכמי העודפים חשובים הרבה יותר מכפי שנהוג לחשוב, כיצד הם עשויים להכריע גם את יחסי הכוחות בין הגושים, ומדוע שתי רשימות בימין נותרו בינתיים ללא הסכם.

"אם מישהו רוצה לדעת היכן כל קול משפיע, הוא צריך לדעת שזה לא רק המקרה המפורסם שכולם מכירים מ-2019, כשלמפלגה של בנט חסרו 1,400 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה", אומר כהן. "בהרבה מקרים מדובר בפחות קולות".

כדי להמחיש את הדברים הוא חוזר לבחירות 2019, שבהן התמודדו על המנדט האחרון שני הסכמי עודפים: האחד של הליכוד ואיחוד הימין, והשני של ש"ס ויהדות התורה. בשלב חלוקת המנדט ה-120 עמד המודד של אחד ההסכמים על 31,707, ואילו המודד של ההסכם המתחרה עמד על 31,703. פער של ארבע יחידות בלבד בחישוב הכריע את חלוקת המנדט לטובת ההסכם של ש"ס ויהדות התורה.

"זה לא באמת ארבעה מצביעים, אבל אם היו עוברים כחמישים קולות מש"ס לליכוד, יהדות התורה וש"ס היו מפסידות מנדט והליכוד ואיחוד הימין היו מקבלים מנדט", מדגיש כהן.

לדבריו, מכיוון שהמנדט עבר בין מפלגות שהשתייכו לאותו גוש פוליטי, האירוע כמעט שלא עורר עניין ציבורי. אולם אותה תוצאה הייתה יכולה להיות בעלת משמעות אחרת לחלוטין אילו המנדט היה עובר בין גושים יריבים.

הדוגמה הזאת עומדת במרכז ההסבר של כהן על חשיבותם של הסכמי העודפים, דווקא על רקע העובדה שעוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר ומפלגת עם ישראל בראשות עופר וינטר נותרו ללא הסכמים.

כהן מסביר כי מבחינה מתמטית, חתימה על הסכם עודפים מעניקה לרשימות יתרון לעומת מצב שבו הן מתמודדות ללא הסכם. עם זאת, ההסכם אינו מבטיח מנדט נוסף, אלא מאפשר לרשימות להתמודד יחד על חלוקת המנדטים שנותרו לאחר החלוקה הראשונית.

"הסכם עודפים תמיד עדיף על מצב שבו אין הסכם עודפים", הוא אומר ומבהיר כי מדובר ביתרון הסתברותי בחישוב המנדטים, ולא בהבטחה לתוצאה מסוימת.

אלא שהשיקול המתמטי אינו היחיד. לעיתים, מסביר כהן, מפלגות נמנעות מחתימה על הסכם משום שהן חוששות מהמשמעות הציבורית והפוליטית של החיבור.

"כשחותמים הסכמי עודפים מיד עולה שאלה עד כמה יש קרבה אידיאולוגית", הוא אומר. לדבריו, הסכם עודפים עשוי להיתפס בעיני הבוחרים כהצהרה על שותפות פוליטית, גם אם מבחינה פורמלית מדובר בהסדר לחלוקת קולות בלבד.

בהקשר הזה הוא מזכיר את החיבור בין גדי איזנקוט לדמוקרטים ואת השימוש הפוליטי שניתן לעשות בהסכם עודפים כדי לטעון בפני הבוחרים כי קולותיהם עשויים לסייע למפלגה אחרת.

לדבריו, שיקולים דומים עשויים להסביר את היעדר ההסכם בין עוצמה יהודית לבין מפלגות אחרות בימין.

"זה מה שקרה כנראה לציונות הדתית ולליכוד, שאמרו: אנחנו לא בטוחים שהסכם עודפים עם מפלגה כמו עוצמה יהודית טוב לנו מבחינה אידיאולוגית, כי זו אמירה מסוימת", הוא מעריך.

גם במקרה של עופר וינטר, כהן אינו בטוח שהסכם עם עוצמה יהודית היה משרת בהכרח את האינטרס הפוליטי שלו. לדבריו, אם וינטר מבקש לפנות לבוחרי ימין שאינם מעוניינים להצביע לליכוד או לעוצמה יהודית, חיבור פומבי עם בן גביר עלול להקשות עליו לפנות לחלק מקהל היעד הזה.

עם זאת, כהן מדגיש כי היעדר הסכם עודפים אינו רק עניין של מיתוג פוליטי. במערכת בחירות צמודה הוא עשוי להשפיע על חלוקת המנדטים, ובמקרים מסוימים גם על יחסי הכוחות בין הגושים.

"תחשבו שאנחנו במצב של איזשהו סביב השישים-שישים", הוא אומר. לדבריו, כאשר המנדט האחרון מוכרע בחישובי העודפים, הפערים עשויים לקבוע אם הכנסת תתחלק באופן שווה בין שני הגושים או אם אחד מהם יקבל יתרון של מנדט.

"אנשים לא מודעים לזה, כי גם זה לא אמור להשפיע על ההצבעה", הוא מסביר. "הסכם עודפים הוא הרבה יותר קריטי ממה שחושבים, גם בחלוקה פנימית בין המפלגות ולפעמים גם יכול להיות בין הגושים".

כהן מצביע גם על בעיה מבנית בשיטה הקיימת, שלדעתו מחייבת תיקון לאחר הבחירות. השאלה המרכזית שהוא מעלה היא מדוע החוק מאפשר הסכם עודפים בין שתי רשימות בלבד, ולא בין מספר גדול יותר של מפלגות.

"מה פתאום הסכם עודפים הוא רק בין שתי רשימות?" הוא שואל. "זה אחד הליקויים השרירותיים לחלוטין שקיימים במערכת".

כדי להסביר את הביקורת הוא מציג מצב שבו בגוש פוליטי אחד מתמודדות שש רשימות, ובגוש האחר חמש. במקרה הראשון יכולות כל שש הרשימות להתארגן בשלושה זוגות ולחתום על הסכמי עודפים, בעוד שבגוש השני תיוותר בהכרח רשימה אחת ללא הסכם, גם אם כל המפלגות מעוניינות בשיתוף פעולה.

"אם בגוש השני יש רק חמש מפלגות, אז אחת פשוט שרירותית תישאר בלי הסכם עודפים. למה?" הוא תוהה.

ביקורת נוספת שלו נוגעת לכך שהסכם עודפים מתבטל אם אחת משתי הרשימות החתומות עליו אינה עוברת את אחוז החסימה. מבחינתו, גם מדובר בכלל שרירותי שראוי לבחון מחדש.

הנקודה הזאת חשובה במיוחד למפלגות קטנות המתמודדות סמוך לאחוז החסימה. כהן מבהיר כי הסכם עודפים אינו יכול להציל רשימה שלא עברה את הרף הנדרש לכניסה לכנסת.

"אם וינטר לא יעבור את אחוז החסימה, אין שום קשר להסכם העודפים. הוא צריך לעבור לבד", הוא מדגיש. "הסכם העודפים תקף רק אם כל אחת מהרשימות בהסכם עברה לבד את אחוז החסימה. לא עברה, אין הסכם, כאילו הוא לא נחתם".

כלומר, גם רשימה שחתמה על הסכם עם מפלגה גדולה אינה יכולה להסתמך על קולותיה של השותפה כדי לעבור את אחוז החסימה. רק לאחר ששתי הרשימות עברו אותו בנפרד, ניתן להביא בחשבון את ההסכם במסגרת חלוקת המנדטים.

כהן מסביר גם כיצד פועלת שיטת בדר-עופר, שבאמצעותה מחולקים המנדטים הנותרים. לדבריו, בניגוד למה שחלק מהציבור סבור, הסכם עודפים אינו מוגבל בהכרח למנדט נוסף אחד. החישובים מתבצעים מחדש לאחר כל חלוקת מנדט, ולכן ייתכן שאותו הסכם יזכה ביותר ממנדט אחד מתוך העודפים.

"אנשים חושבים שאפשר להגיע רק לעוד מנדט אחד", הוא אומר. "החישובים נעשים כל פעם מחדש, ולפעמים הסכם עודפים מסוים יכול לקבל שני מנדטים".

לדבריו, מספר המנדטים שנותרים לחלוקה משתנה ממערכת בחירות אחת לאחרת. יש בחירות שבהן החלוקה הראשונית מקצה 117 מנדטים, כך שנותרים שלושה בלבד לחלוקת העודפים, ולעומתן מערכות בחירות שבהן מחולקים תחילה רק 113 מנדטים, ולעיתים נותרים שבעה ואף שמונה מנדטים להמשך החלוקה.

במצבים כאלה, מסביר כהן, ייתכן שאותו הסכם עודפים יקבל שני מנדטים מתוך המנדטים שנותרו לחלוקה, בהתאם לתוצאות החישובים המתעדכנים.

אחד המאפיינים החשובים של שיטת בדר-עופר הוא היתרון שהיא מעניקה לרשימות גדולות. כהן מדגיש כי כאשר שתי מפלגות בעלות פער משמעותי בגודלן חותמות על הסכם, המפלגה הגדולה נהנית בדרך כלל מעדיפות בקבלת המנדט הנוסף.

"בהסכם העודפים ככלל, תמיד למפלגה הגדולה תהיה עדיפות", הוא אומר. כדוגמה הוא מציג את הסכם העודפים בין הליכוד-לציונות הדתית. "בתוך הסכם העודפים בין המפלגות, לליכוד יש עדיפות מכרעת. זו לא סתם מפלגה גדולה, היא מפלגה גדולה בהרבה", הוא מסביר. "לכן אם ההסכם כולו יגיע לעוד מנדט, סיכוי גבוה מאוד שהליכוד יקבל אותו ולא הציונות הדתית".

למרות היתרון של המפלגה הגדולה, כהן סבור כי הסכם העודפים בין שתי הרשימות הוא ההסכם בעל היתרון המתמטי המשמעותי ביותר מבין ההסכמים שעליהם דיבר בריאיון, בהתבסס על גודלן היחסי של המפלגות ועל תמונת הסקרים באותה עת.

"הסכם העודפים הכי טוב כרגע מבחינה מתמטית הוא של הליכוד והציונות הדתית", הוא אומר, ומסביר כי הליכוד נותר מפלגה גדולה גם בסקרים שבהם מצבו פחות טוב.

במקביל, הוא מציין כי המפלגות בגוש השמאל הצליחו, לפי תמונת ההסכמים שתיאר, להגיע למצב שבו כולן חתומות על הסכמי עודפים, בעוד שבימין נותרו רשימות ללא הסכם.

מבחינתו, הפער הזה ממחיש שוב את הבעיה בשיטה הקיימת: מפלגות עשויות למצוא את עצמן בעמדת נחיתות מתמטית לא בגלל מספר הקולות שקיבלו, אלא בשל מספר הרשימות בגוש שלהן, השיקולים הפוליטיים שמנעו חתימה על הסכם והכללים הקובעים מי רשאי להשתתף בחלוקת העודפים.

כהן מבקש לשנות את הכללים הללו לאחר הבחירות, ובמיוחד לבחון מחדש את ההגבלה על הסכמים בין שתי רשימות בלבד ואת ביטול ההסכם כאשר אחת השותפות אינה עוברת את אחוז החסימה. "זה מסוג הליקויים השרירותיים לחלוטין שקיימים במערכת", הוא מסכם.