נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, העריך כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב, והזהיר כי אם טהרן תחזיק בנשק גרעיני, היא לא תהסס להשתמש בו נגד מדינות במזרח התיכון ובמערב.

בנאום שנשא הערב (רביעי) בעצרת בחירות באריזונה, לקראת בחירות אמצע הכהונה שייערכו ב-3 בנובמבר, טען טראמפ כי הפעולות הצבאיות החוזרות ונשנות של ארצות הברית פגעו קשות בהנהגה האיראנית.

"המנהיגים מהדרג הראשון שלהם חוסלו, אז הם בחרו דרג שני. גם המנהיגים מהדרג השני חוסלו, אז הם בחרו דרג שלישי. מחצית מהם כבר חוסלו. הם ביקשו ממני להבטיח שלא אחסל עוד מנהיגים, והבטחתי להם. אבל אף אחד לא רוצה להיות נשיא הרפובליקה האסלאמית של איראן", אמר טראמפ.

בהתייחסו להמשך הלחימה הצהיר הנשיא: "זה יסתיים בקרוב מאוד".

טראמפ הזהיר כי אם איראן תשיג נשק גרעיני, היא תהפוך לאיום מיידי על מדינות האזור ועל העולם כולו. "אם לאיראן היה נשק גרעיני, היא הייתה משתמשת בו בתוך 24 שעות. הם יחסלו את המזרח התיכון, ואז יתחילו לתקוף אותנו בחוף המערבי. הם יתקפו את אירופה, כי הם משוגעים. אלה אנשים משוגעים", אמר.

הנשיא שב והדגיש כי המערכה הצבאית האמריקנית הייתה צעד הכרחי למניעת התגרענותה של איראן, והסביר כי ארצות הברית פעלה "כי אתם לא רוצים שיהיה להם נשק שיכול להרוג מיליוני בני אדם במכה אחת".

דבריו של טראמפ נאמרו על רקע הערכות שלפיהן וושינגטון עשויה לחדש את התקיפות נגד מטרות באיראן עוד לפני הבחירות לקונגרס, למרות הודעתו הקודמת על הפסקה זמנית של הפעילות הצבאית.

בעצרת בחירות שנערכה באלסקה ביום שלישי בלילה החריף טראמפ את איומיו, ורמז כי פעולה אמריקנית נוספת נגד איראן עשויה להתבצע בקרוב. "חכו ותראו מה נעשה לאיראן. אנחנו נכה בה קשות. חכו ותראו", אמר לתומכיו. "הם רק מחכים. חכו ותראו מה נעשה לאיראן, כי פחות או יותר נמאס לנו. אתם יודעים, נמאס לנו".

הנשיא חזר והבהיר כי ארצות הברית לא תאפשר לאיראן לפתח נשק להשמדה המונית: "הדבר החשוב הוא שלא היה אמור להיות להם נשק גרעיני, וגם לא יהיה להם. זה קבור מתחת לאלפי טונות של סלעים".

