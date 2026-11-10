מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאאי, הכחיש את טענותיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בדבר קיום משא ומתן בין וושינגטון לטהרן, והבהיר כי המשטר האיראני עומד על דרישתו לקבל את שבעת התנאים שהציג לסיום המלחמה.

בהודעה שפרסם ברשתות החברתיות תקף רזאאי את הממשל האמריקני, האשים אותו בהפצת מידע כוזב על מגעים מדיניים וקרא לו להכיר בדרישות האיראניות.

"המלחמה נגד איראן כבר מוטטה את הממשל האמריקני. אבל וושינגטון ממשיכה להשתולל כמו מהמר נואש. זרקו את הקלפים ופרשו מהמשחק. הפסיקו לייצר חדשות כזב על שיחות דמיוניות. הפסיקו להתכחש לסדר החדש במערב אסיה. הגיע הזמן להיכנע לשבעת התנאים שאיראן הציגה שוב ושוב", כתב רזאאי.

טהרן הציגה בעבר תוכנית בת שבעה סעיפים, שלטענתה מהווה את הבסיס היחיד להסדר אפשרי עם ארצות הברית. בין הדרישות נכללים פיצויים אמריקניים בגין נזקי המלחמה, ביטול הסנקציות הכלכליות שהטילה וושינגטון והסרת המצור הימי על נמלי איראן.

דרישות נוספות כוללות את הפסקת הפעילות הצבאית ברחבי המזרח התיכון, לרבות בלבנון וברצועת עזה, שבהן פועלים ארגוני טרור הנתמכים בידי המשטר האיראני, וכן שחרור מיליארדי דולרים מנכסים איראניים שהוקפאו.

איראן דורשת גם לצמצם את הנוכחות הצבאית האמריקנית באזור ולהגיע להסכם שיביא לסיום קבוע של המלחמה, ולא להפסקת אש מוגבלת בזמן. במקביל, היא שוללת קיום משא ומתן עתידי על תוכניות הגרעין והטילים הבליסטיים שלה.

ההצהרה האיראנית פורסמה לאחר שטראמפ הביע במסיבת עיתונאים בבית הלבן אופטימיות באשר להתקדמות המגעים עם טהרן, והעריך כי לא יהיה צורך בתקיפות צבאיות נוספות. עם זאת, הוא הדגיש כי צבא ארצות הברית ממשיך לשמור על מוכנות מלאה לפעולה.

"ארצות הברית ערוכה ומוכנה לחלוטין לפעולה, עם הציוד הטוב ביותר שיוצר אי פעם", הצהיר טראמפ. "עם זאת, אנחנו לא חושבים שתהיה סיבה להשתמש בו. הדברים מתקדמים טוב מאוד. לא איבדנו אף חייל במשך שישה חודשים".

בהתייחסו למגעים עם איראן אמר הנשיא כי "איראן מדברת איתנו, והם מדברים בנימוס רב".