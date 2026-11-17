ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב הבוקר (שלישי) בבית משפט השלום בירושלים והעיד במסגרת תביעת לשון הרע שהגיש נגד יגאל כרמון, נשיא מכון ממרי לחקר תקשורת המזרח התיכון.

התביעה, בסך 500 אלף שקלים, הוגשה בעקבות ריאיון שהעניק כרמון ל"ישראל היום" במאי 2025, שבו טען כי נתניהו שיתף פעולה עם קטאר והתייחס למסמכים שלפיהם בכירים במדינה הורו להעביר לראש הממשלה עשרות מיליוני דולרים.

בפתח עדותו דחה נתניהו את הטענות בתוקף. "אני כאן משום שנאמרו עליי שקרים גסים, מוציאים את דיבתי וגורמים נזק גדול למדינת ישראל, שקיבלתי כסף מקטאר. זה לא היה ולא נברא", אמר.

לדבריו, "אני לא פעלתי ולא הייתי שבוי בידי קטאר, על כך אני תובע".

נתניהו טען כי הפרסומים פגעו בו דווקא בתקופה שבה פעל להשבת החטופים מרצועת עזה. "כרמון מפרסם את הדברים האלה בזמן מלחמה כשאני נאבק להוציא את החטופים שלנו. הוא אומר שאני שבוי בידי קטאר", אמר, והוסיף כי מדובר ב"אמירה ביזיונית ואיומה".

בהמשך התייחס ראש הממשלה לטענה שלפיה חשש לפעול נגד קטאר מחשש לחשיפת קשריו עמה. הוא הזכיר את התקיפה הישראלית בדוחא בספטמבר 2025 ואמר: "אני מפחד מול קטאר? אני הפצצתי את קטאר".

במהלך עדותו השתמש נתניהו בנימה צינית כדי לתאר את הטענות נגדו. השופט אמיר דהאן העיר לו כי "סרקזם לא עובד טוב", ונתניהו השיב: "אני לא מצליח ללמוד את זה אחרי 100 הופעות של משפט שהתפרק לאלף חתיכות".

ראש הממשלה המשיך להכחיש את הטענות לקשרים כספיים עם קטאר. "יש פה שקר מפלצתי. לא קיבלתי פרוטה מקטאר. לא היה לי שום קשר כספי איתם. זה פשוט בושה וחרפה. עלילת זוועה נגד ראש ממשלה בישראל", אמר.

מנגד, כרמון טוען כי מעולם לא הציג כעובדה שנתניהו קיבל כספים מקטאר, אלא התייחס לפרסומים ולמסמכים שלדבריו מצדיקים חקירה. כרמון אף הגיש תביעת דיבה נגדית בסך 250 אלף שקלים, בטענה כי תביעתו של נתניהו נועדה להשתיק אותו.

במהלך החקירה הנגדית עימת עו"ד יוסי עבאדי, המייצג את כרמון, את נתניהו עם הפרסומים שעליהם התבסס מרשו. נתניהו דחה את ההבחנה בין הצגת הטענות לבין קביעה עובדתית, ואמר: "הוא באופן ישיר מדבר על העברת כספים אליי. הוא מדבר על מיליונים ומסביר איך קיבלתי אישי אליי".

כאשר נשאל על פרסום המסמכים בכלי תקשורת בינלאומיים, השיב נתניהו כי העברת כספים מקטאר לרצועת עזה הייתה ידועה, אך אין בכך כדי להצדיק הפצת טענות שלדבריו אינן נכונות.

לקראת סיום החקירה התייחס עו"ד עבאדי לפעילותו של כרמון בחקר קטאר, וטען כי ביקש לחשוף את קשריה הכספיים עם גורמים שונים, לרבות אנשים בלשכת ראש הממשלה.

השופט דהאן פנה לעורך הדין והציע: "אפשר להתנצל, להגיד לא התכוונתי". עבאדי השיב: "מתנגד".