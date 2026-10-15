פרופ' ירון זליכה, יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית, הציג היום (חמישי) במסיבת עיתונאים את תוכניתו הכלכלית לקראת הבחירות, הכוללת שורת רפורמות להורדת יוקר המחיה, הפחתת מיסים והגברת התחרות במשק.

במהלך מסיבת העיתונאים תקף זליכה בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, והתייחס למתקפות שהופנו נגדו. "ביבי תוקף כי הוא יודע שכשאהיה שר האוצר, הציבור יבין שיכל להיות פה זול יותר ב-20 שנה האחרונות", אמר זליכה.

בהמשך הוסיף: "ביבי מכר את הכלכלה למונופולים ולסחטנים - אני אקח אותה בחזרה. הבחירה היא לא 'ביבי או לא ביבי' היא ההון שלטון או הילדים שלכם".

במסגרת התוכנית הציג זליכה שורת צעדים שלדבריו יבצע עם כניסתו לתפקיד שר האוצר, בהם ביטול כלל המכסים ומכסות הייבוא, פירוק מועצות הייצור בענפי החלב, הדבש והביצים, ואיסור על הסכמי בלעדיות בין יצרנים בינלאומיים ליבואנים מקומיים.

בנוסף הציע להעביר את רשות התחרות למשרד האוצר ולחוקק מחדש איסור על גביית מחירים מופרזים בידי מונופולים, לאחר שלטענתו החוק הקודם רוקן מתוכנו בעקבות פסיקת בית המשפט העליון באפריל 2023.

בתחום המיסוי התחייב זליכה לבטל את חוק הרווחים הכלואים ואת מס היסף, להפחית בהדרגה את המע"מ באחוז אחד מדי שנה עד לרמה של 12%, ולהפחית את שיעור מס ההכנסה בהדרגה עד לשיעור מרבי של 40%.

בתחום התשתיות הציג תוכנית להעברת פרויקטים גדולים למודל של הקמה והפעלה בידי גורמים פרטיים, בהם הקמת שדה תעופה בחצור, רכבות מהירות לקריית שמונה ולאילת, שני בתי חולים חדשים בצפון ובדרום ופרויקט המטרו. עוד הציע הקמת בנק חדש ויישום הרפורמה בענף הרכב שהציג בשנת 2012.

בתחום תקציב המדינה הציע להקפיא את הפנסיה התקציבית לעובדי מדינה קיימים, לבטל את הכספים הקואליציוניים, לצמצם משמעותית קצבאות למשתמטים ולבחון מחדש התקשרויות ממשלתיות שנעשו ללא מכרז.

זליכה הזמין את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואת נפתלי בנט לעימות כלכלי, וטען כי פוליטיקאים הנשענים על מימון מטייקונים אינם יכולים להוביל מאבק אמיתי ביוקר המחיה.

בהתייחסו למפה הפוליטית הבהיר כי מפלגתו לא תצטרף לכל ממשלה. "אנחנו נכנס רק לממשלה ציונית שתביא לגיוס לכולם ותתן בידיי את תיק האוצר. לא נשלים 61 לממשלת השתמטות של נתניהו, וגם לא 61 לממשלה של איזנקוט עם המפלגות הערביות", הצהיר.

לסיום אמר: "קונספציית הגושים עולה לכם 30,000 שקל בשנה. אנחנו נשים לזה סוף. היום באתי כדי להציג לכם את הדרך. היום הראשון שלי כשר האוצר יירשם בהיסטוריה של מדינת ישראל כיום הדין של הטייקונים, הבנקים, המונופולים והמושחתים".