השרה לשעבר איילת שקד פרסמה היום (חמישי) דברים אישיים לקראת הבחירות הקרובות, ובהם שיתפה בגעגוע לשבתות שבהן נהגה להתארח בבתי כנסת ברחבי הארץ בתקופות של מערכות בחירות.

"אנחנו עומדים שבועיים לפני הבחירות, ולראשונה מזה 15 שנה שאני לא מבלה את השבתות בפתח תקווה, גבעת שמואל וכו", כתבה שקד.

לדבריה, במשך שנים נהגה להקדיש שבתות רבות לפני הבחירות למפגשים עם הציבור הדתי בערים שונות, ובעיקר בפתח תקווה, שם לוח הזמנים שלה היה עמוס במיוחד.

היא תיארה כיצד הייתה עוברת ברגל בין בתי כנסת, פוגשת אלפי אנשים מכל הגילים ומכל גווני הציבור הדתי, ומשוחחת עמם. "היו שהתפלאו כיצד איפשרו לאישה לדבר בבית כנסת, אבל עובדה שאפשרו, ותמיד ברוחב לב ובשמחה", סיפרה.

שקד הוסיפה כי למרות העומס וההליכות הארוכות, נהנתה מאותן שבתות. "תמיד שאלו אותי אם אני סובלת מזה, ובכן, מעולם לא סבלתי ואפילו נהנתי. נהניתי לשמור שבת, נהניתי לפגוש את הציבור ונהניתי מהחברה ומההליכה".

בהמשך דבריה התייחסה לשינוי שחל לדבריה באווירה הציבורית והפוליטית בישראל, והביעה געגוע לימים שבהם המחלוקות התנהלו בצורה מכבדת יותר.

"אלו היו ימים יפים יותר, ימים של בחירות אמנם, אולם ימים של ויכוח בריא נעדר שנאה ובלי קיטוב חברתי, ארסי וחד", כתבה.

לסיום הביעה תקווה לשינוי באווירה הציבורית: "מאחלת לנו כחברה, כעם, כלאום, שהימים בהם המחלוקת נעשתה בכבוד הדדי נעדר שנאה עוד ישובו, אני בטוחה שהם ישובו".