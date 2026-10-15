נציבות שירות המדינה הפיצה השבוע הנחיות חדשות למשרדי הממשלה, שלפיהן מועמדים החייבים בגיוס לצה"ל ולא הסדירו את מעמדם מול הצבא לא יוכלו להתקבל לעבודה בשירות המדינה.

המהלך, שפורסם לראשונה בחדשות 12, מגיע בהמשך להנחיות היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, להגברת האכיפה והטלת סנקציות על עריקים ומשתמטים.

בנציבות מבהירים כי לא מדובר בתנאי חדש לקבלה לעבודה, אלא באכיפה מחודשת של הוראה קיימת בתקנון שירות המדינה (התקשי"ר), שלא נאכפה כראוי עד כה.

על המסמך, שנשלח למנהלי משאבי האנוש במשרדי הממשלה ובמערכות הביטחון, הבריאות והחוץ, חתום ניסים מזרחי, הממונה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך וראש מינהל הסגל הבכיר בנציבות. מזרחי הדגיש כי מדובר ב"רענון ואכיפה מחודשת של הוראה קיימת שחובה לציית לה".

כחלק מהמהלך, מערכת המחשוב הממשלתית לקליטת עובדים תקושר ישירות למאגר הנתונים של צה"ל, כך שניתן יהיה לבדוק באופן אוטומטי אם מועמד הסדיר את מעמדו הצבאי.

"מעתה, מערכת הקליטה תאפשר השלמת הליך קליטה למועמדים שהסדירו מעמדם מול צה"ל בלבד", נכתב בהנחיות.

עוד נקבע כי כבר בעת הגשת מועמדות למשרה ממשלתית תופיע התראה המבהירה כי הקבלה לתפקיד מותנית בהסדרת המעמד מול צה"ל.

במקרה שבו מועמד זכה במכרז לתפקיד ממשלתי, אך התברר כי לא הסדיר את מעמדו הצבאי, הוא יזומן לשימוע בכתב ויינתנו לו חמישה ימים בלבד להסדיר את העניין או להציג אסמכתה רשמית.

אם לא יעמוד בדרישה בתוך פרק הזמן שנקבע, זכייתו במכרז תבוטל.

ההנחיות חלות על מועמדים החייבים בגיוס שלא הסדירו את מעמדם כחוק, ולא על מי שמחזיקים בפטור או במעמד צבאי מוסדר.