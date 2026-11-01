מאות חרדים קיצונים יצאו הערב (ראשון) להפגין במספר מוקדים במחאה על מעצרו של יערי ליברמן, עריק חרדי שנישא לאחרונה ונעצר בידי המשטרה הצבאית בעת שהיה בדרכו עם רעייתו לשמחת שבע ברכות שנערכה לכבודם. ליברמן נשפט ל-20 ימי מחבוש בכלא הצבאי, והמעצר מעורר סערה בציבור החרדי.

ליברמן נעצר בשעות הצהריים לאחר שירד מאוטובוס עם רעייתו הטרייה. על פי דיווח של 'הוועדה להצלת עולם התורה' של הפלג הירושלמי, אנשי המשטרה הצבאית שביצעו את המעצר היו בלבוש אזרחי וללא תגי זיהוי.

בוועדה העלו חשד כי המשטרה הצבאית איתרה את ליברמן באמצעות איכון הטלפון הנייד שלו. לאחר המעצר הועבר ליברמן לכלא הצבאי ונשפט ל-20 ימי מחבוש, כך שהוא צפוי להחמיץ את יתר ימי השבע ברכות ואף להישאר בכלא לאחר סיומם.

בעקבות המעצר יצאו הערב מאות מפגינים חרדים למחות במספר מוקדים. במקביל, בבית הדין של העדה החרדית התקבלה החלטה לצאת למערכה ציבורית רחבה נגד מעצרו, שעשויה להוביל להפגנות נוספות בימים הקרובים.

המחאה צפויה להימשך גם מחר (שני), כאשר ארגוני המחאה מתכננים לקיים בשעות הצהריים שמחת שבע ברכות המונית מחוץ לשערי כלא 10 בבית ליד, שבו מוחזק ליברמן.

במקביל למחאות ברחובות, הסערה הגיעה גם לכנסת. יו"ר סיעת ש"ס, ח"כ ינון אזולאי, החל להחתים חברי כנסת על עצומה דחופה לשר הביטחון ישראל כ"ץ, בדרישה להתערב ולהביא לשחרורו המיידי של ליברמן. לעצומה הצטרפו גם חברי כנסת מהימין שאינם משתייכים למפלגות החרדיות.

עוד קודם לכן שוחח יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, עם שר הביטחון ודרש את שחרורו המיידי של החתן. "זו לא מדינה טוטליטרית ולא מדינת משטרה. לעצור חתן בעיצומם של ימי שמחתו זו אטימות שאין לה גבול", אמר אשר. "דרשתי משר הביטחון לפעול לשחרורו המיידי ולהשיבו למשפחתו ולשמחתו".

גם סיעת ש"ס גינתה את המעצר ומסרה: "אנו מגנים בשאט נפש את מעצרו הברוטלי של חתן לעיני כלתו". בסיעה הוסיפו כי שחרורו של ליברמן יהיה "צעד ראשון ומתבקש לתיקון ולריפוי הקרע בעם".

יו"ר אגודת ישראל, ח"כ יצחק גולדקנופף, תקף אף הוא את המעצר והטיל את האחריות על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלטענתו לא עמד בהבטחתו להסדיר בחקיקה את מעמדם של בני הישיבות.

ליברמן כבר עמד במרכזו של אירוע דומה בתחילת החודש שעבר, כאשר המשטרה הצבאית ניסתה לעצור אותו בבית הוריו במודיעין. מאות מפגינים שהוזעקו למקום מנעו אז את השלמת המעצר, והכוחות עזבו ללא העצור.

היום, לאחר שנישא, הצליחה המשטרה הצבאית לעצור אותו בדרכו לשמחת שבע ברכות.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי "המשטרה הצבאית עצרה במבצע מעצר יזום משתמט, שהועבר למעצר בהתאם לחוק". בצבא הבהירו כי ימשיכו לפעול לאכיפת חוק שירות הביטחון בהתאם לסמכותם.