גנץ נשבר בריאיון לאלירז שדה

יו"ר כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ, התקשה לעצור את הדמעות ונשנק מבכי במהלך ריאיון לפודקאסט של ערוץ i24 עם אלירז שדה, כאשר שיתף בהתמודדות המשפחתית עם מחלת האלצהיימר של אשתו.

גנץ סיפר על התקופה המורכבת שעוברת על משפחתו ועל הניסיון להמשיך בשגרת החיים לצד המחלה. "אני עובר תקופה קשה ולמדנו לחיות איתה. יש לי ילדים נהדרים ואישתי על הכיפאק", אמר.

כשנשאל מה אומרים לו ילדיו על התקופה האחרונה, ברקע התמודדותו בבחירות, השיב: "הם תומכים, הם רואים את הדילמות וחושבים איתי ורוצים גם בטובתי".

בהמשך סיפר על השיחות המשפחתיות ועל ההחלטות המשותפות שמקבלים בני המשפחה. "שיחות משפחה לא עושים על דברים קטנים, זה יכול להיות דברים גדולים רגשיים, זה יכול להיות דברים גדולים בפוליטיקה, זה יכול להיות מה עושים בבית, והאם לאמא יותר טוב פה או שם".

שדה שאל את גנץ האם ילדיו שותפים גם להחלטות הנוגעות לאמם, וגנץ השיב: "גם. הם שותפי חיי. הם יהיו שם בכל דרך קדימה, אחרים ראית שלא".

הרגע המרגש הגיע כאשר שדה הגיב לדבריו ואמר: "אלה השותפים האמיתיים. אלה החיים בסוף, החיים עצמם".