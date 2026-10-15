איש התקשורת עמיחי אתאלי הצהיר הערב (חמישי) כי לא יצביע לנפתלי בנט בבחירות הקרובות, למרות שבחים שהרעיף עליו והערכתו כי ישוב בעתיד לראשות הממשלה.

"אין לי כל כוונה להצביע לנפתלי בנט בבחירות הללו", פתח אתאלי את דבריו, אך מיד לאחר מכן הקדיש חלק ניכר מהפוסט לשבחים על ראש הממשלה לשעבר.

אתאלי טען כי בנט עולה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ביכולתו לנהל את משרדי הממשלה, לקדם פרויקטים ולהוציא תוכניות לפועל.

לדבריו, נתניהו מתמקד בנושאים מדיניים וביטחוניים ואינו מגלה עניין מספק בניהול השוטף של משרדי הממשלה. אתאלי אף סיפר כי שר חינוך לשעבר אמר לו שנתניהו מעולם לא שוחח איתו על ענייני משרדו.

בהמשך העריך כי בנט עשוי לשוב לראשות הממשלה במהלך העשור הקרוב, והפעם לזכות בתמיכה ציבורית רחבה יותר, לרבות מצד חלקים מגוש נתניהו.

בנט עצמו הבחין בפרסום והגיב לאתאלי במשפט קצר: "נו, אז תצביע לי. מה".

אלא שאתאלי לא השתכנע, ובתגובה מפורטת הציג שלוש סיבות מרכזיות שבגללן לא יעניק לבנט את קולו.

הסיבה הראשונה נוגעת להרכב רשימת המועמדים של בנט ולתפיסותיהם הביטחוניות. "לפני הכל: הרכב הרשימה שלכם לא מתאים לי ביטחונית", כתב.

אתאלי הסביר כי בעיניו, המסקנה המרכזית של רבים ברשימה מאירועי הטבח היא ההתנגדות לנתניהו, בעוד שהוא רואה בהכרעת האויב את המשימה החשובה ביותר. "מסקנת העל שלי מהטבח היא להכרית את האויב מהיסוד. זה הערך העליון שלי כרגע", הבהיר.

הסיבה השנייה היא התנגדותו לחרם פוליטי על נתניהו. אתאלי הבהיר כי הוא מודע לבעיות בהתנהלותו של ראש הממשלה, אך סבור שהמערכת הפוליטית חייבת למצוא דרך לשיתוף פעולה גם עמו.

"אני מבין שנתניהו עקץ את שותפיו והוא שור מוּעד, מבין שהוא גם מלא בעיות, אבל אין לנו תקומה בלי שנצליח לשתף פעולה", כתב.

הסיבה השלישית שהציג היא האפשרות להקמת ממשלה שתישען על תמיכת מפלגות ערביות. לדברי אתאלי, אחד האתגרים המרכזיים של הממשלה הבאה יהיה המאבק בנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית והחזרת המשילות בנגב ובגליל.

הוא מתח ביקורת גם על ממשלת נתניהו הנוכחית, וטען כי המשילות באזורים אלה נפגעה בתקופת כהונתם של נתניהו, בן גביר וסמוטריץ'.

את תגובתו חתם בשאלה שהפנה לבנט, בנוגע לאפשרות לקדם מהלכים כאלה בממשלה שתישען על מפלגתו של מנסור עבאס: "מנסור עבאס ייתן לזה לקרות?"