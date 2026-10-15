התבטאות חריגה של חבר הכנסת המיועד מטעם יהדות התורה, אליקים שטארק, מעוררת סערה, לאחר שהשווה בין מצבם של בחורי ישיבות החוששים לצאת מהארץ בשל אי-הסדרת מעמדם הצבאי לבין הגבלות התנועה בתקופת השואה.

שטארק, המיועד להיכנס לכנסת במקומו של ח"כ ישראל אייכלר, התייחס בנאומו לקשיים של בחורי ישיבות המבקשים לטוס לחו"ל לצורך שידוכים, אך חוששים להיעצר בנמל התעופה בשל מעמדם כעריקים משירות צבאי.

בפתח דבריו פנה לאייכלר, שנודע בהתבטאויותיו החריפות, ואמר: "קיבלתי על עצמי לא לדבר מהשואה בשנים הראשונות כי אתה כבר הכנסת מספיק".

אלא שמיד לאחר מכן בחר שטארק עצמו לערוך השוואה לתקופת השואה. "אני לא בענייני שואה, אבל אני מוצא את עצמי שאין הגדרה אחרת. המצב שלנו קרוב למה שהיה בשואה שלא יכלו לעבור בין הגבולות. זה מזכיר לי סיפורים מהסבים שלנו", אמר.