צה"ל מציין הבוקר (שישי) שנתיים לחיסולו של מנהיג חמאס יחיא סינוואר, שהיה מהמתכננים המרכזיים של מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023. לרגל יום השנה פרסם צה"ל פרטים נוספים על המבצע שהוביל לחיסולו ברפיח, לצד מסמך בכתב ידו שבו הנחה את מחבלי הארגון כיצד לפעול במהלך המתקפה ולתעד את מעשיהם.

בהודעת צה"ל נכתב כי "חיסולו באוקטובר 2024 היווה נקודת מפנה בהתנהלותו של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה". עוד נמסר כי "בטווח הקצר, היעדרו הורגש בתהליכי קבלת ההחלטות וביכולת התיאום של הארגון. בהמשך, ניכרו שינויים בדפוסי הפעולה של הזרוע הצבאית, לצד פערים בהנהגה, שחיקה ביכולות הפיקוד וקשיים בשמירה על הלכידות הארגונית".

סינוואר, שנבחר ב-2017 לעמוד בראש חמאס ברצועת עזה, היה מהאחראים המרכזיים לתכנון טבח 7 באוקטובר ולהובלת פעילות חמאס במהלך המלחמה. ב-16 באוקטובר 2024 הוא חוסל בהיתקלות עם לוחמי צה"ל בשכונת תל סולטאן ברפיח, במהלך פעילות של צוות הקרב החטיבתי של ביסל"ח (828) בפיקוד אוגדת עזה.

כך התנהל המבצע שהוביל לחיסול

ביום החיסול זיהה כוח תצפית שלושה מחבלים באזור הרוס בשכונת תל סולטאן, במרחק של כ-300 מטרים ממבצע הנדסי נרחב של צה"ל. בעקבות הזיהוי החלו הכוחות בסריקות, ובמהלך הפעילות הבחין מפקד הגדוד במחבלים ופתח לעברם באש. אחד מהם נפגע בידו, ורק בדיעבד התברר כי מדובר ביחיא סינוואר.

הכוחות כיתרו את האזור באמצעות טנקים והפעילו רחפנים לסריקת השטח. במהלך חילופי האש נפצע באורח קשה לוחם מגדוד 450, ופונה לקבלת טיפול רפואי תחת אש.

לאחר שנפגע נמלט סינוואר עם שני המחבלים האחרים והם התפצלו. סינוואר הסתתר במבנה סמוך, אליו נכנסה לסרוק פלוגת צנחנים. במהלך הסריקות הבחין מפקד המחלקה בשלולית דם, וזמן קצר לאחר מכן הושלכו לעבר הלוחמים שני רימונים. בתגובה פתחו הכוחות באש לעבר המבנה, תוך שימוש בטנקים ובמקלעים, וחיסלו את המחבל. למחרת בבוקר נכנסו הכוחות למבנה, זיהו את גופתו של מנהיג חמאס ואישרו כי חוסל.

המסמך שנחשף: ההוראות של סינוואר לקראת 7 באוקטובר

לצד פרטי החיסול, פרסם צה"ל מסמך בכתב ידו של סינוואר, שבו פירט את ההנחיות שהעביר למחבלי חמאס לקראת מתקפת הטרור. במסמך הורה סינוואר לבצע מעשי זעוות מכוונים, לתעד אותם ולהפיץ את התמונות במהירות.

"יש להדגיש בפני האחראים על היחידות שעליהם לגרום לדברים האלה להתבצע בכוונה תחילה. זאת אומרת, לתעד ולשדר את התמונות מהר ככל האפשר: דריכה על ראשים של חיילים, ירי מטווח אפס, שחיטה של אנשים בסכין, פיצוץ טנקים, שבויים כורעים על הברכיים עם הידיים על הראש וכדומה", כתב.

בהמשך המסמך פירט סינוואר את כוונתו ליצור תיעוד של הרס נרחב כחלק מהלוחמה הפסיכולוגית: "צריך לתכנן מראש מאורעות שייצאו מהם תמונות אימה. כמה מכוניות תופת בוערות שהתפוצצו בתוך מוצב או במבנה וחוללו הרס אימתני. מראות קורעי לב. אש עצומה. חמש או עשר תמונות כאלה יפילו להם את הלב".

כמו כן הנחה: "יש להתארגן לשתיים או שלוש פעולות שמטרתן שריפה של שכונות שלמות, קיבוץ וכדומה. ירססו על המקום דלק או סולר ממיכלית מיוחדת, ישרפו את המקום וישדרו את התמונות".

בחלק נוסף התייחס סינוואר לאפשרות של הרחבת המתקפה: "ייתכן שיהיו אינדיקציות לקריסה של האויב כבר בהתחלה, וייתכן שהתנועות של העם שלנו ב'פנים', בירושלים ובגדה, וכן התערבות של חיזבאללה, יעודדו את זה. לכן, אנו חייבים להיות מוכנים להרחיב את התקיפה עד למקסימום".