הרב יונה גודמן: "סוגים" של דתיות

הרב יונה גודמן מציע להורים ולאנשי חינוך להרחיב את הדרכים שבהן בני נוער יכולים לבטא את זהותם הדתית, ולא להסתפק בלימוד תורה כדרך המרכזית להשתייכות לקבוצת התלמידים הרואים עצמם "דוסים".

בטור וידאו בסדרת "חינוך בדורנו" בערוץ 7 הוא מסביר כיצד שילוב של לימוד תורה עם עשייה חברתית וקהילתית יכול לאפשר ליותר צעירים למצוא את מקומם בעולם הדתי.

הרב גודמן פותח בדוגמה מהישיבות שבהן מתקיים "משמר", לימוד תורה נוסף שאליו מגיעים תלמידים המעוניינים בכך. "באים לאותו לימוד רק התלמידים שרוצים, רק התלמידים שמעוניינים, ויש להם דימוי עצמי שהם דוסים", הוא אומר. "וזה דימוי עצמי חיובי, זה דימוי עצמי בעיניי נהדר".

אלא שלדבריו, כאשר זו האפשרות היחידה המוצעת לתלמידים, עלולה להיווצר אצל מי שאינו מעוניין להשתתף תחושה שהוא אינו שייך לאותה קבוצה. "הבעיה היא שאם אני אישית למדתי מספיק השבוע, ואני לא רוצה כרגע לבוא לעוד שיעור, או לעוד לימוד של שעתיים-שלוש, כנראה שאני לא מהדוסים, ויאללה, נלך".

כדי להתמודד עם הבעיה מציע הרב גודמן להרחיב את הפעילויות המתקיימות בישיבות ובאולפנות, כך שגם תלמידים המעדיפים עשייה מסוג אחר יוכלו למצוא דרך לבטא את מחויבותם הדתית.

"אבל אם יכפילו בישיבה או באולפנה את האופציות כדי להיות דוס, כלומר בחדר הראשון ילמדו תורה במובן הכי פשוט של המילה, אבל בחדר השני, אנחנו מדברים על חמישי בלילה, יארזו מנות מזון כדי לחלק למחרת למשפחות נזקקות, אז פתאום כמות הדוסים תכפיל את עצמה".

את אותו עיקרון מבקש הרב גודמן ליישם גם בחינוך בבית. לדבריו, כאשר ההורים מציגים לילדיהם רק את הדרך האישית שלהם לחיות חיים דתיים, הם מצמצמים את האפשרויות שהילדים מכירים. לעומת זאת, חשיפה לאנשים שונים התורמים לקהילה בדרכים מגוונות יכולה לסייע לילדים למצוא את הדרך המתאימה להם.

"אם אני מראה לו רק אותי, ורק את הדגם של הדתיות שלי, אז יש לו דגם אחד. או שזה מדבר אליו, או שזה לא מדבר אליו", הוא מסביר. "אבל אם אני כל הזמן מראה לו שיש בשכונה כל מיני אנשים שתורמים בכל מיני צורות", ממשיך גודמן ומזכיר בין היתר את גבאי בית הכנסת ואנשים הפועלים למען הציבור, "אז פתאום האפשרויות שלו לבחור באיזה אופן אני אעשה, לא כחובה, אלא כי אני רוצה לתרום לקבוצה, לקהילה".

הרב גודמן מדגיש כי אין בדבריו כדי להפחית מחשיבות לימוד התורה, אלא להוסיף לצידו דרכים נוספות של עשייה דתית. "אם דתיות זה רק לימוד, שזה דבר נפלא, אבל אם זה רק לימוד, אז זה סך מסוים של תלמידים, או של ילדים ליתר דיוק", הוא אומר.

לדבריו, כאשר לצד לימוד התורה מציעים גם אריזת מזון לנזקקים ופעילויות נוספות למען הכלל, יותר ילדים יכולים לראות בעצמם חלק מהקבוצה הדתית ולהשתתף בפעילות מתוך רצון אישי.

"כמות הדוסים תגדל גם בכיתה", מסכם הרב גודמן, "אבל בעיקר אצלי בתוך הבית".