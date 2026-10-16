תיעוד חריג שפורסם השבוע מציג מאבטח שב"כ מהיחידה לאבטחת אישים כשהוא דוחף בעוצמה את הפעיל הפוליטי והמועמד לכנסת איתן שווילי, המוכר בכינוי "שרשר המלך", במהלך סיור בחירות של שר הביטחון ישראל כ"ץ בבית שאן.

האירוע התרחש כאשר שווילי, אדם מבוגר, התקרב לאזור שבו שהה שר הביטחון, לצד אזרחים נוספים שנכחו במקום.

בתיעוד שפרסם העיתונאי דורון קדוש נראה מאבטח השב"כ דוחף את שווילי בעוצמה ומפיל אותו לקרקע. מהתיעוד שפורסם לא נראית סכנה מצדו של שווילי כלפי השר, ולא ברור מה הוביל את המאבטח להפעיל נגדו כוח.

לאחר הנפילה המאבטח אינו נראה ניגש לסייע לשווילי לקום או לבדוק את מצבו. מי שניגש אליו היה קצין משטרה שנכח במקום.

קדוש מתח ביקורת חריפה על התנהלות המאבטח ועל היעדר ההתייחסות מצד שירות הביטחון הכללי. "זו התנהלות מטרידה מאוד, שבוע וחצי לפני בחירות - גם של השב"כ שלא מוצא לנכון לפעול נגד המאבטח האלים שלו או לתת על כך תשובות, ובוודאי של איש השב"כ עצמו שסבור שהפעלת כוח לא סבירה כזו נגד אזרחים בתקופת בחירות היא פעולה לגיטימית במסגרת תפקידו", כתב.

למרות פנייה לקבלת תגובה, בשב"כ בחרו שלא להתייחס לאירוע.

שווילי הוא איש עסקים ואושיית רשת, המוכר בזכות הופעותיו כשהוא עוטה כתר משובץ יהלומים וגלימה. בבחירות הקרובות הוא מתמודד לכנסת בראש מפלגת "שרשר לאהבה ואחדות בעם".

בעבר סיפר שווילי כי סגנון הלבוש הייחודי שלו קשור להתמודדותו עם פוסט-טראומה. "הכתר, הגלימה והיהלומים שיש לי הם שיטת טיפול ייחודית בעולם בפוסט-טראומה. זה כמו בלון שעוטף אותי ומי שנוגע בבלון לא מגיע לגוף שלי, אני מוגן", הסביר בעבר.