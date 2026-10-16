יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יצא היום (שישי) במתקפה פוליטית חריפה נגד יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, והאשים אותו כי הוא נערך להקמת ממשלה משותפת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר הבחירות, תוך פגיעה בסיכויי הגוש המתנגד לנתניהו להקים ממשלה.

בפוסט נרחב שפרסם תחת הכותרת "גדי איזנקוט - בני גנץ 2", טען ליברמן כי קמפיין "המפלגה הגדולה" שמוביל איזנקוט אינו נועד להעביר קולות מהגוש התומך בנתניהו, אלא למשוך מצביעים ממפלגות הגוש שלו עצמו.

"קמפיין 'המפלגה הגדולה' שמנהל איזנקוט לא נועד להעביר קול אחד מגוש המשתמטים לגוש המשרתים, אלא נועד לשתות קולות בתוך הגוש עצמו", כתב ליברמן. לדבריו, מדובר במהלך המנוגד להסכמות שהושגו בין ראשי המפלגות בפגישתם ב-26 בספטמבר.

ליברמן טען כי מאחורי הקמפיין עומדת תוכנית פוליטית רחבה יותר: "גדי איזנקוט מתכנן את היום שאחרי הבחירות, ומה שמעניין אותו הוא לא להיות המפלגה הגדולה בגוש המשרתים, אלא להיות גדול מהליכוד ולהגיע מעמדת כוח למשא ומתן להקמת ממשלה עם נתניהו".

כחיזוק לחשדותיו הצביע ליברמן על דברי השר מיקי זוהר בנוגע לאפשרות לשיתוף פעולה עם איזנקוט, על פרסומים בדבר יוזמה של הנשיא יצחק הרצוג להקמת ממשלת נתניהו-איזנקוט ועל תדרוכים שלדבריו מגיעים מהבית הלבן.

"כשאני שומע את השר מיקי זוהר מדבר על אפשרות לשיתוף פעולה עם איזנקוט, קורא את הפרסומים על יוזמת הנשיא הרצוג להקמת ממשלת נתניהו-איזנקוט ושומע את התדרוכים מהבית הלבן, הדברים מתחילים להתחבר", כתב.

בהמשך תקף ליברמן גם את עמדותיו של איזנקוט בנושאי גיוס חרדים וחוקה. לטענתו, מתווה הגיוס שמציע איזנקוט, הכולל דחיית שירות לאלפי תלמידי ישיבות מדי שנה, לא יביא לשינוי משמעותי במצב הקיים. "המשמעות של זה שמה שהיה הוא שיהיה - הפטור מגיוס לצה"ל לא יבוטל", טען ליברמן, והדגיש כי ישראל ביתנו מתנגדת לפטור מגיוס ודוגלת בגיוס לכולם.

ליברמן הזכיר כי מפלגתו סירבה להצטרף לקואליציה בשנת 2019 בשל המחלוקת על חוק הגיוס, וטען כי עמדותיו אינן משתנות בהתאם לסקרים או לשיקולים קואליציוניים.

הוא התייחס גם לאפשרות של הקמת ממשלה שתישען על תמיכת המפלגות הערביות, והבהיר כי ישראל ביתנו לא תצטרף לממשלה שתהיה תלויה ברע"ם או ברשימה המשותפת, גם אם התמיכה תהיה מבחוץ.

במסגרת דבריו הזכיר את תמיכתו של ח"כ עופר כסיף בעצומה הנוגעת לתביעה נגד ישראל בהאג, וכן התבטאות של ח"כ יאסר חוג'יראת מרע"ם בנוגע לחמאס. "מי שרוצה להקים ממשלה ולהסתמך על כסיף וחוג'יראת - שיבושם לו. ישראל ביתנו לא תהיה שם", הצהיר.

בהמשך הציג ליברמן את התרחיש הפוליטי שממנו הוא חושש: "המסקנה שלי מההתנהלות של איזנקוט היא שהוא חותר להקמת ממשלה עם נתניהו, גולדקנופף ודרעי, ומשאיר את האפשרות של ממשלת מיעוט על השולחן כאמצעי לחץ על נתניהו כדי להיות ראשון ברוטציה".

ליברמן הוסיף: "לצערי, אני רואה כאן הרבה יותר אמביציה אישית מרצון אמיתי לתקן את העוולות של ממשלת המשתמטים".

יו"ר ישראל ביתנו לא הסתפק בביקורת על המהלכים הפוליטיים של איזנקוט, אלא תקף גם את ניסיונו הפוליטי. לדבריו, הרמטכ"ל לשעבר חוזר על טעויות שביצעו בעבר בכירים בצה"ל עם כניסתם לפוליטיקה.

"לצערי, חוסר הניסיון הפוליטי של גדי מזכיר תופעה שכבר ראינו בעבר אצל רמטכ"לים שנכנסו לפוליטיקה. מיגאל ידין, דרך אהוד ברק ועד בני גנץ - דרגות וניסיון צבאי אינם תחליף לניסיון פוליטי", כתב.

לסיום קרא ליברמן לארבע מפלגות הגוש להשיג רוב שיאפשר להן להקים ממשלה ללא תלות באיזנקוט, והזהיר מפני תרחיש שבו יו"ר ישר יאפשר לנתניהו להישאר בשלטון.

לדבריו, יש לפעול להקמת ממשלה "ציונית וליברלית" שתעמיד במרכז את הציבור המשרת והעובד. "אני מאמין בציבור הישראלי, אני מאמין בגוש המשרתים ואני מאמין שב-27 באוקטובר ננצח וננצח בגדול", חתם.

יו"ר 'כחול לבן' חבר הכנסת בני גנץ הגיב: "30 שנה בפוליטיקה הישראלית, וליברמן לא עשה עשרה אחוזים ממה שגדי איזנקוט ואני עשינו למען מדינת ישראל. מאז שחשפתי את התוכנית שלו להקים ממשלת מיעוט עם בנט והמפלגות הערביות, הוא בלחץ ויורה לכל הכיוונים. ליברמן, ההתקפות שלך לא יסתירו את המבוי הסתום שאליו אתה מוביל את ישראל. יש רק פתרון אחד: ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. ורק כחול לבן יכולה להביא אותה. מצביעים אחדות. מצילים את המדינה".