מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, קרא הלילה (ראשון) לישראל לנקוט צעדים תקיפים יותר נגד האלימות ביהודה ושומרון, והביע דאגה מהתקריות האחרונות באזור.

בשיחה עם כתבים בבסיס אנדרוז שבמרילנד, אמר רוביו כי ממשל טראמפ העלה את הנושא שוב ושוב בפני הרשויות בישראל. "כולנו מוטרדים מאוד מהתמונות האלה וממה שאנחנו רואים. ביקשנו מהישראלים, ואנחנו ממשיכים לבקש מהם, לפעול בנחישות נגד התופעות האלה", אמר.

רוביו הדגיש כי הנשיא דונלד טראמפ מבקש למנוע הידרדרות נוספת ביציבות האזור, וכי הבהיר את עמדתו בנושא לישראל. "הנשיא היה ברור מאוד. הוא אמר זאת שוב ושוב. הוא לא רוצה לראות חיכוכים או משבר כלשהו בגדה המערבית. אני מבין שיש קבוצות שפועלות שם ואחראיות למעשים האלה, אבל הנשיא הבהיר שוב ושוב שהוא לא רוצה לראות ניצוץ חדש שיצית את האזור".

מזכיר המדינה נשאל באופן ממוקד על האירוע ביום שישי שבו נפצעה צלמת העיתונות היידי לוין, העובדת עבור ה"וושינגטון פוסט". רוביו הודה כי טרם קיבל תמונה מלאה של נסיבות האירוע, וכי בשלב זה המידע שבידיו מבוסס על דיווחים בתקשורת, בעודו ממתין לפרטים נוספים משגרירות ארצות הברית.

"אין לי את כל הפרטים, אני מסתמך רק על דיווחים בתקשורת. אני יודע שפנינו לשגרירות, והיא אמורה להעביר בהמשך היום או מחר מברק שיפרט בדיוק מה ידוע לה על האירוע. אבל ממה שהבנתי מהדיווחים בתקשורת, זה לא נראה טוב. מדובר בעיתונאית אמריקנית, אולי צלמת עיתונות, שנקלעה למקום שבו נכנסו כמה מהקבוצות האלה, והוכתה. היה גם תיעוד מצולם של האירוע. כל העניין הזה פשוט מטריד מאוד. זה נראה רע מאוד", אמר רוביו.

דבריו של רוביו הגיעו כמה שעות לאחר ששגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, גינה בחריפות את תקיפתה של לוין והגדיר את המעשה "טרור מתועב". לדבריו, לוין נפצעה קשה בתקיפה ויש להביא את האחראים לדין.

"היידי לוין, צלמת עיתונות עבור 'וושינגטון פוסט', נפגעה מפציעות קשות בהתקפה אכזרית ומבישה", כתב האקבי, וציין כי לוין היא אזרחית אמריקנית שהייתה מזוהה בבירור כעיתונאית.

השגריר הדגיש כי פרטי זהותם של המעורבים עדיין נמצאים בחקירה, אך קרא לנקוט צעדים חריפים נגד מי שיימצאו אחראים לתקיפה: "אלה שתקפו עיתונאית לא חמושה צריכים לבלות שנים בכלא".

האקבי הוסיף כי ארצות הברית קראה לחקירה מלאה של האירוע, למעצר המעורבים ולהעמדתם לדין במלוא חומרת החוק. את דבריו חתם בגינוי חריף: "תקיפת צלמת היא מעשה טרור מתועב שבוצע בידי פחדנים רעולי פנים. זהו מעשה מחפיר של אלימות חסרת היגיון".