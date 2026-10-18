Incident at CFB Wainwright: Defence Minister David McGuinty provides update – October 17,

כמה בני אדם נהרגו ואחרים נפצעו לאחר שפיצוץ שאירע בבסיס של צבא קנדה בוויינרייט שבמחוז אלברטה הוביל לפרוץ שריפה גדולה, שהתפשטה אל מחוץ לשטח הבסיס. כך אישר שר ההגנה הקנדי, דייוויד מקגינטי.

במסיבת עיתונאים שקיים בבירה אוטווה אישר מקגינטי כי באירוע היו הרוגים ופצועים, אך נמנע מלמסור את מספר הנפגעים המדויק כל עוד פעולות החירום נמשכות.

מקגינטי תיאר את המצב כ"אירוע מורכב ורגיש שעדיין מתנהל", והסביר כי הרשויות ממשיכות לפעול כדי לברר את מלוא היקף האירוע ונסיבותיו.

"יהיה לנו מידע נוסף למסור בשעות ובימים הקרובים. בשעה זו מחשבותינו נתונות למשפחות ולכל מי שנפגע מהאירוע הטרגי הזה. אני רוצה להודות במיוחד לצוותי החירום ולכל מי שמסייע בשעה קשה זו", אמר.

כשנשאל אם התרחש בעבר אירוע דומה במתקן צבאי בקנדה, השיב מקגינטי: "אינני זוכר אירוע כזה בשנים האחרונות".

לפי הדיווחים, הפיצוץ גרם לשריפה גדולה שהתפשטה במהירות בשל רוחות עזות, והקשתה על פעולות כוחות החירום. המועצה האזורית וויינרייט דיווחה כי צוותי הכיבוי נאבקים בלהבות המתפשטות בחסות הרוחות החזקות, וכי כוחות החירום פועלים "להגן על חיי אדם, רכוש ותשתיות חיוניות".

גורמים רשמיים אישרו כי האש חצתה מוקדם יותר את גדר המערכת של הבסיס הצבאי, וכי המאמצים מתמקדים בבלימתה מדרום לעיירה הסמוכה וויינרייט. מקגינטי ציין כי תושבי וויינרייט מסייעים למאמצי החירום, בין היתר באמצעות סיוע לבתי החולים והשתתפות במאמצי הכיבוי.

גם ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, התייחס לאירוע והודיע כי הוא פועל בתיאום עם ראש ממשלת מחוז אלברטה, דניאל סמית, במסגרת הטיפול במצב החירום.

"אירוע חמור שגרם לשריפה גדולה התרחש בבסיס הכוחות הקנדיים בוויינרייט שבאלברטה", כתב קרני ברשתות החברתיות. "מחשבותינו נתונות לכל הנשים והגברים האמיצים שנפגעו".

הבסיס בוויינרייט ממוקם כ-200 קילומטרים ממזרח לאדמונטון, סמוך לעיירה וויינרייט. המתקן נחשב לאחד מבסיסי האימונים הצבאיים הפעילים ביותר בקנדה, ומשמש בעיקר להכשרת חיילים ולהכנת יחידות צבאיות לפעילות מבצעית.