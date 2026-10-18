כדורגלן העבר אייל ברקוביץ' סיפר על היחסים המתוחים שחווה לדבריו עם שחקנים מוסלמים בתקופתו במנצ'סטר סיטי, וחשף כי חש עוינות מצד חבריו לקבוצה בשל התחרות על מקום בהרכב.

הדברים נאמרו במהלך שיחה ברדיו 103FM שעסקה במהומות האלימות בצרפת, והזכירו לברקוביץ' את השנים שבהן שיחק באנגליה לצד כדורגלנים צרפתים.

"לא היה כיף", סיפר ברקוביץ'. "הכי קשה היה אנלקה, אבל במנצ'סטר סיטי היו לי 12 צרפתים, רובם מוסלמים".

לדבריו, המתיחות בקבוצה התמקדה בין היתר בתחרות בינו לבין הקשר האלג'יראי עלי בנארביה, שנאלץ להישאר על הספסל בזמן שברקוביץ' שיחק בהרכב.

"הם לא אהבו אותי בלשון המעטה. אלה היו 12 מוסלמים נגד אייל", טען. "הכוכב שלהם, חוץ מאנלקה, היה אלג'יראי בשם עלי בנארביה. אני שיחקתי והוא נשאר על הספסל - כל ה-11 היו ממורמרים עלי, למה אני משחק והוא לא?".

ברקוביץ' שיתף גם בזיכרון יוצא דופן מחדר האוכל של הקבוצה, וסיפר כי השחקנים הביאו עמם טבח צרפתי מוסלמי משלהם. "הם הביאו איתם טבח צרפתי מוסלמי משלהם. בכל פעם שהוא היה מביא את האוכל, הייתי אומר לו: 'תאכל אתה ראשון'", סיפר.

בהמשך השיחה התייחס הבלוגר והמומחה לצרפת איתי סליאר לגל המהומות במדינה, שכלל הפגנות אלימות, הצתות ומעשי ביזה. סליאר טען כי בניגוד להתפרעויות קודמות, הפעם מדובר בפעולות מאורגנות ומתואמות מראש, ולא בהתפרצות ספונטנית של אלימות.

"עכשיו הם פשוט קובעים תאריכים. התאריך הבא יהיה ב-5 בנובמבר. הם קוראים לזה 'אקט', פעימה", הסביר.

לדבריו, האירועים מעוררים תגובות חריגות גם בקרב הציבור הצרפתי. הוא סיפר על תיעוד של בעל עסק בעיר ליון שהתעמת בצעקות עם ראש העיר בעקבות המצב. "הצרפתים נהיים אמוציונאליים, וזה לא מאוד נפוץ. מדובר בעם שמסוגל להיות הכי בוטה שתוכל לדמיין, אבל בצורה מאוד מנומסת, זו המומחיות שלהם", אמר.

סליאר הדגיש כי הקושי המרכזי של כוחות הביטחון נבע, לטענתו, מהתיאום בין המשתתפים: "מה ששונה מהפרעות הקודמות הוא שפה זה מאורגן בצורה ממש מופתית".

לדבריו, "שר הפנים אמר שאי אפשר היה להשתלט על המהומות כי הן היו מתואמות. אלה לא השתוללויות ספונטניות, פה הם תיאמו ביניהם מתי הם הולכים לתקוף ואת מה".