דבריו של ברקוביץ שעוררו סערה חדשות 13

איש התקשורת אייל ברקוביץ' הושעה משידור בחדשות 13 בעקבות התבטאויות בתוכניתו "מוריה וברקו", שעוררו ביקורת חריפה וטענות לגזענות.

ההחלטה התקבלה לאחר שיחת הבהרה שנערכה עמו בעקבות הדברים שאמר בשידור חי.

הסערה החלה במהלך שיחה עם כתב חדשות 13 סולימאן מסוודה, שעלה לשידור כדי לספר לברקוביץ' ולשותפתו להגשה, מוריה אסרף, על עבדול אל סייד, פוליטיקאי דמוקרטי ממישיגן הידוע בביקורתו החריפה על ישראל.

במהלך השיחה הציג מסוודה את אל סייד כדוקטור, אך ברקוביץ' קטע אותו והטיל ספק בתוארו האקדמי. "כל אחד נותנים לו שם את התואר דוקטור, בדקתם אם הוא דוקטור?", שאל ברקוביץ'.

אסרף הבהירה כי אל סייד אכן מחזיק בתואר, אולם ברקוביץ' המשיך והעלה את שמו של חבר הכנסת אחמד טיבי. "גם על אחמד טיבי אומרים שהוא דוקטור, אז אומרים, שיביא את התעודה", אמר.

מסוודה השיב כי טיבי הוא אכן רופא בהכשרתו, והעיר לברקוביץ' כי הסיט את הדיון לנושא אחר. למרות זאת, ברקוביץ' המשיך ואמר בציניות: "כל אחד דוקטור, גם מוריה דוקטור".

הדברים עוררו תגובות חריפות, ובחדשות 13 החליטו לנקוט צעדים נגד המגיש.

בהודעה רשמית מטעם החברה נמסר: "חופש הביטוי וריבוי הדעות הם מאבני היסוד של עיתונות חופשית, אך אינם מהווים הכשר לאמירות גזעניות. הדברים שנאמרו אתמול בתוכנית מוריה וברקו אינם מקובלים ולא עולים בקנה אחד עם ערכי החברה". עוד נמסר כי בעקבות האירוע נערכה עם ברקוביץ' שיחת הבהרה, שבסיומה הוחלט על השעייתו המיידית משידור.