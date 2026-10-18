ד”ר חנה קטן בשיחה עם תפארת סולמון סדן

עבור אימהות יהודיות שחיות מחוץ לישראל, גידול ילדים עם זהות יהודית אינו עניין מובן מאליו. השפה, החגים, החינוך והחיבור לקהילה מחייבים בחירה מודעת, השקעה ולעיתים גם ויתורים.

בישראל, לעומת זאת, רבים מהמרכיבים האלה נוכחים בחיי היומיום כמעט בלי שנשים לב אליהם. דווקא המפגש בין שתי המציאויות הללו עומד בלב פעילותו של ארגון מומנטום, המביא אימהות יהודיות מרחבי העולם למסע משותף בישראל.

תפארת סולומון סדן, האחראית על תחום ישראל בארגון, מספרת בשיחה עם ד"ר חנה קטן כי מטרת המסעות אינה רק לחשוף את המשתתפות לישראל, אלא גם לחזק את הקהילות היהודיות שאליהן יחזרו. לדבריה, לצד הנשים המגיעות מהתפוצות משתתפות במסעות גם ישראליות, שמגלות כי יש להן לא פחות מה ללמוד.

"הישראליות באו כדי לתת, אבל בסוף הן קיבלו", היא אומרת. מומנטום הוא ארגון אמריקני הפועל לחיבור בין אימהות יהודיות מרחבי העולם באמצעות מסעות בישראל ותוכניות לפיתוח מנהיגות קהילתית. הפעילות החלה בשנת 2009, ביוזמת שמונה נשים מרקעים יהודיים שונים, שביקשו להתמודד עם אתגרי הזהות וההמשכיות היהודית בתפוצות.

לדברי סולומון סדן, היוזמות נחשפו למחקר שעסק במגמות בקרב יהדות העולם והעלו את השאלה כיצד אפשר לחזק את החיבור של הדורות הבאים לעם היהודי. מתוך הדיון הזה נולד הרעיון ליצור מסע משמעותי בישראל, שבו נשים יוכלו להעמיק את הקשר שלהן לזהות היהודית, זו לזו ולארץ ישראל.

אלא שבניגוד למה שאפשר היה לצפות מארגון המביא יהודים לישראל, עידוד עלייה אינו אחת ממטרותיו הישירות. כשד"ר קטן שואלת אם הארגון מבקש גם לעודד עלייה, סולומון סדן מבהירה: "זו לא המטרה שלנו".

היא מסבירה כי מומנטום פועל באמצעות ארגונים שותפים בקהילות היהודיות. הארגון עצמו אינו מגייס את המשתתפות ואינו מנהל את חיי הקהילה המקומית. הנשים מגיעות במסגרת קהילתית קיימת, והמסע בישראל הוא חלק מתהליך רחב יותר שמתחיל לפני הביקור ונמשך גם לאחריו.

המסע עצמו נמשך שבעה ימים, אך לדברי סולומון סדן, עיקר ההשפעה הרצויה שלו מתרחש דווקא לאחר החזרה הביתה. הנשים ממשיכות לפעול יחד בקהילותיהן, מעמיקות את הקשרים ביניהן ובוחנות כיצד להעניק לילדיהן חינוך יהודי משמעותי.

"שם זו בחירה, זה לא מובן מאליו", היא מסבירה על החיים היהודיים בתפוצות. "זה דורש המון השקעה, גם כספית, גם רגשית, גם בהתכוונות ובפרקטיקות שבוחרים לקחת".

ההבדל הזה בין החיים בישראל לחיים בקהילה יהודית מעבר לים הוא אחד הנושאים המרכזיים שעלו בשיחה.

בישראל, אומרת סולומון סדן, אפשר לדעת מתי חל חג יהודי גם בלי להשתייך למסגרת דתית. מערכת החינוך, הרחוב, החנויות והשיח הציבורי מזכירים לכולם את מועדי השנה. בתפוצות, לעומת זאת, המשפחה צריכה להחליט כיצד להכניס את החגים ואת המסורת לחיי הבית.

"אנחנו לומדות דרך העיניים של התפוצות מהי באמת בחירה באורח חיים שמחובר לזהות שלנו", היא אומרת.

ההיכרות האישית של סולומון סדן עם יהדות התפוצות החלה הרבה לפני שהצטרפה למומנטום. הוריה עלו מארצות הברית, והיא גדלה בבית שבו הציונות והזהות היהודית היו חלק מרכזי מחיי המשפחה.

אביה עלה לישראל בגיל צעיר, ללא הוריו, ובהמשך חזר בתשובה. לדבריה, בבית שבו גדלה דיברו רבות על משמעות הבחירה בזהות יהודית ועל הקשר לארץ ישראל. "אנחנו ממש גדלנו בבית שדיבר על המשמעות של בחירה בזהות, בקשר, בחיבור שיש לנו עם מי שאנחנו כיהודים", היא מספרת.

אביה עבד כמורה דרך, וכך נחשפה כבר בילדותה לקבוצות של מבקרים יהודים מחו"ל. בשנה השנייה לשירות הלאומי שלה יצאה לשליחות בקהילה היהודית בקליבלנד באמצעות בת עמי. היא פעלה בבית ספר אורתודוקסי, בתנועת הנוער בני עקיבא ובמחנה קיץ ציוני.

השליחות אפשרה לה להכיר מקרוב את החיים בקהילה יהודית אמריקנית, מעבר למפגשים הקצרים עם תיירים שהכירה מילדותה.

בהמשך בחרה ללמוד מדע המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, מתוך רצון להשתלב בעשייה הציבורית והפוליטית בישראל. היא התנסתה בעבודה בכנסת, בשלטון המקומי ובמערכות בחירות, אך עם הזמן הגיעה למסקנה כי במגזר הפרטי אפשר לעיתים לקדם תהליכים במהירות רבה יותר.

"ראיתי איך תהליכים עובדים. יש המון חסמים, ולוקח זמן", היא מספרת על עבודתה במגזר הציבורי.

לאחר מכן עברה לעולם העסקי, עסקה ביזמות ובחדשנות, ניהלה מרכז יזמות ועבדה בכמה חברות הזנק.

בתחילת שנת 2023, כאשר חיפשה את האתגר המקצועי הבא שלה, קיבלה פנייה מבת שבע משה, שהציעה לה לבדוק משרה במומנטום. בתחילה התקשתה להבין מדוע עליה לעזוב את המגזר העסקי לטובת עמותה.

"אמרתי, בת שבע, זאת עמותה, מה הקשר? את יודעת שאני בביזנס, למה את שלחת לי את זה?", היא משחזרת.

אלא שהפגישה עם הנהלת הארגון שינתה את התמונה. לאחר ששמעה על הפעילות, הרגישה שהמשרה מחברת בין ניסיונה המקצועי לבין הערכים שעליהם גדלה. "הרגשתי שהנשמה שלי מדברת אליי, והיא אמרה לי, תפארת, זה המקום שאת צריכה להיות בו", היא מספרת.

כיום היא פועלת במומנטום כבר כמה שנים, ומביאה לתפקידה את הכלים שרכשה בעולמות היזמות, הניהול והעשייה הציבורית.

הפעילות של מומנטום התרחבה בהדרגה מאז הקמתו. בתחילה התמקד הארגון בעיקר בקהילות בצפון אמריקה. בשנת 2014, לדברי סולומון סדן, פנה משרד התפוצות לארגון והציע לתמוך בהרחבת הפעילות לאירופה, בדגש על מזרח אירופה.

בעקבות המהלך התרחב מספר המשתתפות, והמסעות החלו להפגיש נשים מקהילות יהודיות מרוחקות זו מזו.

באוטובוס אחד, היא מתארת, יכולות לשבת אישה מלוס אנג'לס, אישה מאוסטרליה ואישה מפולין. המפגש אינו מתמצה בהיכרות בין נשים ממדינות שונות, אלא נועד ליצור קשרים שיימשכו גם לאחר סיום המסע.

באותה שנה החל הארגון לשלב במסעות גם נשים ישראליות. לכאורה, לנשים שגדלו בישראל אין צורך במסע שמטרתו חיבור לזהות יהודית ולארץ ישראל. אבל לדברי סולומון סדן, ההנחה הזאת אינה מדויקת.

"זו אשליה", היא אומרת. לדבריה, המפגש עם יהודיות מהתפוצות חושף את המשתתפות הישראליות למגוון רחב של דרכים לחיות חיים יהודיים. בישראל נהוג לעיתים לחלק את הציבור לקטגוריות מוגדרות של חילונים, דתיים וחרדים, בעוד שבקהילות היהודיות בעולם מתקיימות זהויות ודרכי השתייכות מגוונות יותר.

המסע מאפשר לישראליות להכיר את הבחירות שנשים יהודיות אחרות עושות מדי יום כדי לשמר את הקשר שלהן למסורת, לקהילה ולעם היהודי.

במקביל למסעות, מומנטום מפתח תוכניות להכשרת מנהיגות קהילתית. סולומון סדן מסבירה כי הארגון אינו מבקש להכשיר רק אישה אחת שתוביל פעילות, אלא לבנות צוותים של נשים שיוכלו להוציא לפועל יוזמות משותפות. הארגון מספק כלים חינוכיים, מערכי פעילות והכשרות לצוותים הפועלים בבתי ספר, בבתי כנסת, במרכזים קהילתיים, בתנועות נוער ובקבוצות נשים מקומיות.

המטרה היא להעניק למשתתפות יכולת לפתח בעצמן פעילויות שיחזקו את הקהילה שלהן, יעמיקו את המעורבות של נשים בחיי הקהילה וייצרו קשרים נוספים עם ישראל ועם קהילות יהודיות אחרות.

"אנחנו לא מתמקדות רק במנהיגה היחידה", מסבירה סולומון סדן. "אנחנו בעצם יוצרות צוות שיכול יחד לקבל כלים שמפתחים אותם, שמחברים אותם למנהיגותיות שלהם דרך העיניים של זהות יהודית, דרך הערכים היהודיים".

לדבריה, השאיפה היא שהנשים לא יסתפקו בחוויה משמעותית במהלך הביקור בישראל, אלא ימשיכו לפעול גם לאחריו. "אנחנו ממש רוצות לבנות עולם יהודי עשיר בעשייה שבונה את הקהילות המקומיות, שיוצרת חיבורים בין ישראל לתפוצות", היא אומרת.