נתניהו בסרטון נגד פוש ללא קרדיט

ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח במתקפה פומבית חריגה נגד עמוד החדשות הפופולרי "פוש" באינסטגרם, האשים אותו בהפצת תעמולה פוליטית במסווה של חדשות וקרא לעוקביו להפסיק לעקוב אחריו.

העימות מגיע על רקע שינוי בקו התכנים של העמוד, שבעבר נחשב לאוהד נתניהו והימין, אך בתקופה האחרונה מרבה לפרסם תכנים התומכים בשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, לצד ידיעות ביקורתיות כלפי ראש הממשלה.

בסרטון שפרסם בסוף השבוע תקף נתניהו את העמוד באופן ישיר וטען כי הוא אינו פועל כגוף חדשותי אובייקטיבי. "עמוד האינסטגרם 'פוש' מתחזה לעמוד חדשות והוא בכלל עמוד תעמולה", אמר נתניהו.

בהמשך האשים את מפעילי העמוד בהפצת מידע שקרי ובקידום פוליטיקאים המתחרים בו, ובהם גם שותפו לקואליציה, איתמר בן גביר. "הם מפרסמים שקרים על בסיס יום יומי ומקדמים את ליברמן, איזנקוט, בנט וגם לצערי את בן גביר", טען.

נתניהו חתם את הסרטון בקריאה ישירה לציבור: "עושים לזה סוף ומורידים עוקב!"

הסרטון עורר הדים נרחבים ברשתות החברתיות, צבר מאות אלפי צפיות ועשרות אלפי לייקים, והוביל לתגובה מצד חלק מהגולשים.

בעקבות הקריאה של ראש הממשלה איבד עמוד "פוש" אלפי עוקבים, שהפסיקו לעקוב אחריו במהלך סוף השבוע.