הרב דרוקמן מספר הנני

לרגל ז' במרחשוון פורסם מחדש סרטון של הרב חיים דרוקמן זצ"ל, ראש ישיבת אור עציון, שבו סיפר על שיחה מיוחדת בין אב לבנו ברוסיה, הממחישה את הקשר של יהודי התפוצות לארץ ישראל.

הרב דרוקמן סיפר על אריה דולצ'ין, שבילדותו ברוסיה השתתף בתפילת שמיני עצרת בבית הכנסת. באותו יום, רגע לפני שהחזן החל בתפילת הגשם, הבחין הילד בגשם השוטף שירד בחוץ.

"היה ילד בשמיני עצרת. החזן עמד להתחיל את תפילת הגשם. הוא בא החוצה, גשם שוטף", סיפר הרב דרוקמן.

הילד, שלא הבין מדוע יש צורך להתפלל על הגשם כאשר הוא כבר יורד בעוצמה, פנה לאביו ושאל לפשר הדבר. "שאלתי את אבא", כך סיפר אותו יהודי, "למה צריך עכשיו להתחיל לבקש גשם?"

תשובתו של האב הייתה קצרה, אך נשאה מסר עמוק על מקומו האמיתי של העם היהודי. "אבא שלי ענה לי ואמר: זה לא הגשם שלנו. הארץ שאתה חי בה, זה זמני, זה זמני. הארץ האמיתית שלך, הקבועה, זו ארץ ישראל".

הרב דרוקמן הסביר כי הסיפור מבטא את העובדה שגם יהודים שחיו הרחק מארץ ישראל המשיכו לשאת את עיניהם אליה ולהתפלל בהתאם לצרכיה. "יהודים בכל העולם ביקשו גשם בזמן שארץ ישראל זקוקה לגשם", סיכם הרב דרוקמן.