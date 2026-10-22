שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק הבהירה בריאיון לערוץ 7 כי היא מוכנה לוותר על תפקיד השר שלה בממשלה הבאה לטובת יו"ר מפלגת עמך ישראל עופר וינטר, בתמורה לפרישתו מהמרוץ לכנסת.

הדברים נאמרו על רקע הצעתו של יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', לווינטר: לפרוש מההתמודדות העצמאית לכנסת, ובתמורה לקבל תפקיד שר בממשלה הבאה על חשבון מכסת התפקידים של הציונות הדתית.

מי שעלולה להיפגע ישירות מהמהלך היא סטרוק, שכן התפקיד המיועד לווינטר עשוי לבוא על חשבון תפקיד השר השני של המפלגה, שאותו היא צפויה למלא. וינטר דחה עד כה את ההצעה.

"אנחנו בסכנה מאוד גדולה בבחירות האלה, וחשוב שאנשים יבינו את זה", משיבה סטרוק לתוהים מדוע היא מוכנה לשלם מחיר פוליטי אישי כדי להביא לפרישתו של וינטר.

"אנחנו בחמישים-חמישים מול גוש השמאל והתנועה האיסלאמית. אם לא גוש הימין ינצח תהיה כאן ממשלת שמאל עם התנועה האיסלאמית ואולי גם עם המפלגה האיסלאמית המאוחדת. זו סכנה שמונחת לפתחנו, וכדי לנצח במלחמה הזו אסור להשליך קולות לפח ולהצביע למי שיש חשש שלא יעבור את אחוז החסימה".

"חששנו מזה מלכתחילה, ולכן השר סמוטריץ' עשה ככל הניתן כדי לאחד קולות ולהצליח במשימה הענקית הזו. מול סכנה כזו סמוטריץ' הציע הצעות מאוד נדיבות והיחיד שקיבל את ההצעות הוא פייגלין. כיוון שאנחנו מרגישים אחריות גדולה כלפי מדינת ישראל אנחנו מציעים הצעות מפליגות", אומרת סטרוק השבה ומביעה נכונות לוותר אם רק יאות וינטר לקבל את ההצעה.

לשאלתנו אם תסתפק בחברות בכנסת, מזכירה סטרוק את האפשרות שהיא תמונה לשרה בדרג נמוך יותר, ומבהירה: "אני יודעת לעשות את התפקידים שניתנים לי. יש לי הרבה שאיפות, תכניות ויכולות שהייתי רוצה לממש לטובת מדינת ישראל, אבל טובת המדינה קודמת לכל".

עוד שאלנו את השרה כיצד מתקבלת החלטה שכזו, והאם השר סמוטריץ' נועץ בה ובחברי הסיעה לפני שהעלה את ההצעה. "אנחנו הולכים יחד כבר שנים רבות. גם בעבר, כשהיה צורך באיחודים ובריצ'רצ'ים, תמיד אמרתי לו שהוא רשאי להזיז אותי הצידה ככל הנדרש אם זו טובת המדינה. זה הסיכום בינינו, וזו עמדתי שלא השתנתה".

בגילוי לב אומרת סטרוק כי אכן הדבר אינו קל, גם כאשר הוא קורה ומוצע בפעם השלישית והרביעית, אך ברוח רחל אמנו, שהיום יום פטירתה, עלינו ללמוד לוותר למען מטרה גדולה יותר, וכשם שרחל מסרה את הסימנים לאחותה, יש לדעת לנהוג כמותה.

עוד ביקשנו את התייחסותה של השרה סטרוק להלכי רוח במחנה הימין שאינם משוכנעים שהסכנה הפוליטית גדולה כל כך ורואים באופציית ממשלת האחדות אופציה ריאלית שעשויה להתממש לאחר הבחירות. סטרוק מזכירה את החרם של כלל מפלגות השמאל על נתניהו כ"מחלה שמכה בנו כבר הרבה שנים".

"אני לא רואה שתהיה ממשלת אחדות בכזו קלות. אנחנו שומעים את התכניות. שמענו את בנט שאמר שהוא מתכוון לבטל את כל החוקים שחוקקנו לתיקון מערכת המשפט. אנחנו שומעים את התכניות של מנהיגי השמאל. הכול גלוי וידוע על השולחן. אנחנו על סף סכנה מאוד גדולה למדינת ישראל. יש כאן סכנה של אבדן זהותה של המדינה כמדינת הלאום של העם היהודי. לשם חותרות המפלגות הערביות. לכן הבקשה היחידה היא שלא להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה".

על מנת להבהיר את החשש מציינת סטרוק פן אחד, והוא הפן המשפטי. הממשלה הבאה, היא מזכירה, צפויה למנות חמישה שופטים לבג"ץ מיד עם כינונה, שנה לאחר מכן עוד שניים ושנה לאחר מכן עוד שלושה. כל אלה עלולים להיות בצלמו ובדמותו של יצחק עמית, אם תיבחר ממשלת שמאל, ובהתאם ייראו פסיקותיו של בג"ץ, הגוף ש"מדרדר אותנו בכל המובנים, ביטחונית, התיישבותית וזהותית והוא מקור הבעיות".

עוד תהינו אודות הסיכוי שאדם כמו עופר וינטר יראה בהצעתו של סמוטריץ' עלבון, מאחר ולא למען תפקידים הוא רץ אלא כדי לקדם מטרה גדולה יותר. סטרוק אינה מבינה את תחושת העלבון ומזכירה כי מדובר ב"אדם שעד אתמול לא הייתה לו דריסת רגל בפוליטיקה, אין לו סיכוי לעבור את אחוז החסימה, ומציעים לו להיות שר בכיר בתחומים שבהם הוא רוצה לעסוק, הגירה מעזה וגיוס החרדים". לטעמה, אין כאן כל מקום לתחושת עלבון.

"אני מקווה שהאחריות הלאומית והשכל יגברו", היא אומרת ומעריכה כי עד לרגע האחרון ימשיך השר סמוטריץ' לנסות ולהביא את וינטר לקבל את הצעתו.