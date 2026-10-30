זירת התאונה בין צומת הדואר לנעלה מד"א

ישיבת ההסדר 'לב תל אביב - שיר לנריה' פרסמה הבוקר (שישי) קריאה להתפלל לרפואתה של מישל מרים בת רנה שרה, אשתו של תלמיד הישיבה המשרת כיום כקצין בצה"ל, שנפצעה אמש באורח קשה בתאונת דרכים בכביש 463.

הצעירה עברה ניתוח ראש וכעת היא מורדמת ומונשמת. בישיבה תיארו את מצבה: "היא בין שמיים לארץ. צריך תפילות".

התאונה התרחשה אמש (חמישי) סמוך ליישוב נעלה, בכביש 463 שבין צומת הדואר לנעלה. על פי הודעת המשטרה, מדובר בתאונת דרכים עצמית שבה רכב פרטי התנגש במעקה בטיחות.

כתוצאה מהתאונה נפצע נהג הרכב באורח קל, ואילו הצעירה שישבה לצידו נפצעה באורח קשה וסבלה מחבלת ראש.

הבוקר פרסמה ישיבת ההסדר לב תל אביב הודעה מיוחדת ובה ביקשה מהציבור להרבות בתפילות לרפואתה. "אנא הפיצו וקירעו שערי שמים!", נכתב בפתח ההודעה.

בישיבה הוסיפו: "בקשה דחופה מבית הישיבה - נתבשרנו כי אשתו של תלמיד הישיבה המשרת כיום כקצין בצה"ל, נפצעה בתאונת דרכים וכי היא מורדמת ומונשמת לאחר ניתוח ראש וזקוקים לתפילות".

אנשי הישיבה קראו לציבור להקדיש את ההכנות לשבת ואת המצוות לזכות רפואתה של הצעירה. "אנו מבקשים מהציבור הק' להעתיר בתפילות ולכוון את זכות ההכנות לשבת בשמחה, הדלקת הנרות שמיעת השיעורים וכו' לרפואת מישל מרים בת רנה שרה", נכתב.

על פי הודעת מד"א, חובשים ופראמדיקים, בשיתוף כוח רפואה של צה"ל, העניקו טיפול רפואי לצעירה שסבלה מחבלת ראש קשה. היא פונתה במסוק לבית החולים שיבא בתל השומר כשהיא במצב קשה, מורדמת ומונשמת.

שוטרי תחנת מודיעין עילית ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ש"י פתחו בחקירת נסיבות התאונה.

פראמדיק מד"א בני ג'וזף, החובש הבכיר ביחידת האופנועים של מד"א נתי רוטר וחובש רפואת החירום אלחנן רוזנשטיין סיפרו על המראות בזירה: "מדובר בזירה קשה מאוד. הובילו אותנו אל הפצועה ששכבה מחוסרת הכרה כשהיא סובלת מחבלת ראש קשה. הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני במקום בשיתוף כוח רפואה של צה"ל ופינינו אותה במסוק לבית החולים כשמצבה קשה ויציב והיא מורדמת ומונשמת".

הציבור נקרא להתפלל לרפואתה השלמה של מישל מרים בת רנה שרה, בתוך שאר חולי ישראל.