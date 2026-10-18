הצטרפו להצהרה פוליטית חשובה של השר איתמר בן גביר

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען הערב (ראשון) כי לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו התחייבה בפני מדינות באיחוד האירופי שלא לשלב את מפלגת עוצמה יהודית בממשלה הבאה.

בהצהרה מיוחדת לתקשורת אמר בן גביר כי המידע הגיע לידיו בימים האחרונים, וכי הוא מצביע לטענתו על כוונה של נתניהו להחליף את שותפיו הנוכחיים בימין במפלגתו של גדי איזנקוט.

"לפי מידע בדוק ומאומת שהגיע לידיי בימים האחרונים, לשכת ראש הממשלה התחייבה באופן רשמי לשורה של מדינות באיחוד האירופי, שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה", טען.

לדבריו, "הועבר מסר מפורש לאותן מדינות, בין אם לשרי החוץ ובין אם דרג מעל, שראש הממשלה לא מתכוון להכניס את עוצמה יהודית לממשלה הבאה".

"את הדברים הבאים אני אומר בצער עמוק, אחרי שתקופה ארוכה שמעתי דיווחים כאלו, אבל התפללתי שהדברים אינם נכונים", אמר.

השר קשר את טענותיו להתבטאויות של גורמים בליכוד בנוגע לאפשרות להקמת ממשלה רחבה עם איזנקוט, וכן לדברי נתניהו על רצונו להשאיר את תיק הביטחון הלאומי בידי הליכוד.

"אני מודה שהייתי בהלם", אמר בן גביר. "לא הבנתי מאיפה זה בא, ומדוע ראש הממשלה שכל כך מתגאה ברפורמות שעשיתי, מדבר כך".

לדבריו, כששאל גורמים בליכוד על האפשרות לשלב את איזנקוט בממשלה, נאמר לו שנתניהו מעוניין לסיים את כהונתו האחרונה מתוך הסכמה ציבורית רחבה. "הם ענו לי: ראש הממשלה הוא בן של היסטוריון. יש לו פרספקטיבה היסטורית, והוא רוצה לסיים את הקדנציה האחרונה שלו בקונצנזוס, מימין ומשמאל", סיפר.

בן גביר פנה ישירות לנתניהו והזהיר אותו מפני ניסיון לזכות בתמיכת השמאל. "ואני אומר לך, אדוני ראש הממשלה: חבל על המאמץ, אל תבנה על לגיטימציה מהשמאל!", הצהיר.

בהמשך הוסיף: "אל תבנה על השמאל ששפך את דמך עשרות שנים, הם ישנאו אותך לעולם ועד. חבל לך על המאמץ. ביבי צריך בן גביר חזק, לא איזנקוט חזק!".

בן גביר טען כי הליכוד מנסה להחליש את עוצמה יהודית לקראת הבחירות, והזהיר כי מהלך כזה עלול דווקא לפגוע בסיכויי גוש הימין להקים ממשלה. "לצערי, מה שהליכוד מנסה לעשות כעת, זה להוריד את עוצמה יהודית לחמישה מנדטים, וזה לצערי דבר שמסכן באופן ישיר את שלטון הימין!", אמר.

לדבריו, מצביעי עוצמה יהודית לא בהכרח יעברו לתמוך בליכוד אם מפלגתו תיחלש. "אני אומר לליכוד: אם תפגעו בעוצמה יהודית, אתם עלולים לגרום לבוחרים שלנו להישאר בבית. בוחרי בן גביר לא ייצאו להצביע למפלגות אחרות".

למרות המתקפה, בן גביר הבהיר כי הוא ממשיך לתמוך בנתניהו לראשות הממשלה. "אצבע לעוצמה יהודית - היא אצבע אוטומטית לבנימין נתניהו לראשות הממשלה. אצבע אוטומטית!", הצהיר.

את דבריו חתם בקריאה לחיזוק מפלגתו: "אבל כדי שתהיה ממשלת ימין, אמיתית, חזקה, ולא ממשלת מרכז חלשה: ביבי צריך בן גביר חזק!".

בליכוד מיהרו להגיב למתקפה ודחו את הטענות מכל וכל. "בן גביר ממשיך בספינים פוליטיים שקריים והירי בתוך הנגמ"ש", נמסר מהמפלגה.

בליכוד הדגישו כי נתניהו כבר הבהיר שבכוונתו להמשיך את השותפות עם מפלגות הקואליציה הנוכחית, גם אם יפעל להרחבת הממשלה. "ההפך הוא הנכון, ראש הממשלה הבהיר שכל ממשלה תכלול את בסיס השותפים של הקואליציה הנוכחית, וכל מפלגה ציונית תוזמן להצטרף על בסיס קווי היסוד שלנו וההרכב הנוכחי", נמסר.

עוד קראו בליכוד למצביעי הימין להצביע למפלגה כדי למנוע הקמת ממשלה בראשות איזנקוט ובשיתוף מפלגות השמאל והערביות, ולהמשיך במדיניות הביטחונית הנוכחית.

העימות מתרחש שעות לאחר שנתניהו נשאל במפגש עם עיתונאים אם הממשלה הרחבה שהוא מבקש להקים תכלול את מפלגתו של בן גביר, והשיב: "חד משמעית".

נתניהו אף אמר באותו מפגש: "ולכן רצוי מאוד שהמשרדים האלה יהיו אצלנו, אבל אין ספק שנעשה את אותה קואליציה. עבדנו היטב יחד, גם עם סמוטריץ'".