משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת הילולת רחל אימנו, שתתקיים השבוע בימים רביעי וחמישי, 21-22 באוקטובר, במתחם קבר רחל סמוך לירושלים.

במסגרת ההיערכות צפויים שינויים משמעותיים בהסדרי התנועה, חסימות כבישים והפעלת מערך שאטלים מיוחד מאזור אצטדיון טדי אל מתחם הקבר ובחזרה.

במשטרה נערכים להגעת משתתפים רבים להילולה. שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי משמר הגבול ומתנדבים יתפרסו באזור הקבר ובצירים הסמוכים, במטרה לאבטח את האירוע, להכווין את התנועה ולשמור על הסדר הציבורי.

תוכנית ההיערכות אושרה על ידי מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, לאחר עבודת מטה שבמסגרתה גובשו הסדרי האבטחה והתנועה.

על פי הודעת המשטרה, במהלך ימי ההילולה ייחסמו מספר צירים מרכזיים באזור דרום ירושלים.

בצומת רוזמרין, לבאים מכיוון כביש בגין, ייסגר הנתיב הימני מבין שני הנתיבים המיועדים לפנייה שמאלה. בכביש 60 תיחסם הפנייה ימינה לבאים מכיוון הציר.

בנוסף, ציר מעלה דרגה ייחסם לתנועה מכיוון הר חומה, ובצומת רוזמרין תיחסם הכניסה לכיוון קבר רחל.

באזור אצטדיון טדי ייסגרו לתנועה רחובות דוד איילון, ממערב וממזרח.

החסימות יחולו במועדים הבאים: יום רביעי, 21 באוקטובר: משעה 15:00 ועד 02:00 בלילה שבין רביעי לחמישי. יום חמישי, 22 באוקטובר: משעה 12:00 בצהריים ועד חצות.

כדי להקל על הגעת המתפללים, יופעל מערך שאטלים מאזור אצטדיון טדי אל מתחם קבר רחל ובחזרה. המשטרה ממליצה למשתתפים להחנות את רכביהם באזור האצטדיון ולהמשיך למתחם ההילולה באמצעות ההסעות.

בשל עומסי התנועה הצפויים, הציבור מתבקש להימנע ככל האפשר מהגעה ברכב פרטי לאזור החסימות, להיעזר בדרכים חלופיות ולהתעדכן בשינויים באמצעות יישומון Waze.

במשטרה קוראים למשתתפים להיערך מראש, לגלות סבלנות ולהישמע להנחיות השוטרים והסדרנים שיוצבו בשטח, כדי לאפשר את קיום ההילולה בבטחה.