תשעה ימים לפני הבחירות לכנסת, שלושה סקרי מנדטים שפורסמו הערב (ראשון) מציגים תמונה שונה של המערכת הפוליטית, בעיקר במאבק על המקום הראשון בין הליכוד בראשות בנימין נתניהו למפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט.

בסקר חדשות 14, הליכוד בראשות בנימין נתניהו מוביל עם 29 מנדטים, ואחריו מפלגת ישר! של גדי איזנקוט עם 22 מנדטים.

מפלגת ביחד של נפתלי בנט וש"ס מקבלות עשרה מנדטים כל אחת, הדמוקרטים ויהדות התורה שמונה מנדטים כל אחת, והציונות הדתית וזהות, עוצמה יהודית והרשימה המשותפת שבעה מנדטים כל אחת.

ישראל ביתנו ורע"ם מקבלות שישה מנדטים כל אחת. בחלוקה לגושים, גוש הימין מקבל 61 מנדטים, גוש המרכז-שמאל 46 והמפלגות הערביות 13.

בסקר כאן 11, מפלגת ישר! היא הגדולה ביותר עם 23 מנדטים, ואחריה הליכוד עם 21. ביחד של נפתלי בנט מקבלת 12 מנדטים, הדמוקרטים תשעה, ועוצמה יהודית, ישראל ביתנו, ש"ס ורשימת חד"ש-תע"ל ובל"ד שמונה מנדטים כל אחת.

הציונות הדתית-זהות ויהדות התורה מקבלות שבעה מנדטים כל אחת, רע"ם חמישה מנדטים, ורשימת המילואימניקים של יועז הנדל והמפלגה הכלכלית של ירון זליכה ארבעה מנדטים. עמך ישראל, כחול לבן, הציבור החרדי ונעם אינן עוברות את אחוז החסימה.

בסקר i24NEWS, הליכוד מוביל עם 25 מנדטים, ואחריו ישר! עם 21 מנדטים וביחד עם 13. עוצמה יהודית מקבלת עשרה מנדטים, הדמוקרטים תשעה, ויהדות התורה, הרשימה המשותפת וש"ס שמונה מנדטים כל אחת. ישראל ביתנו, הציונות הדתית וזהות ורע"ם מקבלות שישה מנדטים כל אחת.

מתחת לאחוז החסימה נמצאות עמך ישראל עם 2.9% ורשימת המילואימניקים והמפלגה הכלכלית עם 2.4%, לצד צבע שחור, כחול לבן, הציבור החרדי, נעם לישראל ואח"י.