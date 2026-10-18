שלומי וקנין שולף מוצץ כאן חדשות

פעיל הליכוד שלומי וקנין שלף מוצץ במהלך שידור בכאן חדשות, בעת שהתראיין על הסערה שהתעוררה בעקבות התבטאותו של איש התקשורת ינון מגל, שכינה את יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, "קוף".

לקראת סיום השידור הוציא וקנין מוצץ והציג אותו למצלמה, תוך שהוא לועג לתגובתו של איזנקוט לדברים.

"אני רק רוצה להוציא פה משהו למר איזנקוט, שאם הוא יבכה, תיתנו לו את המוצץ הזה, שישן טוב בלילה", אמר וקנין.

בהמשך טען כי הביקורת שסופגים ראש הממשלה בנימין נתניהו ובני משפחתו חריפה בהרבה מזו שהופנתה כלפי איזנקוט.

"מה שמר בנימין נתניהו ובני משפחתו אוכלים ביום-יום, פעם אחת רק קראו לו 'קוף', הוא הזדעזע. אוי ואבוי מה שהיה עובר עם בנימין נתניהו. את יכולה להעביר לו את זה", הוסיף, כשהוא מתייחס למוצץ שהחזיק בידו.