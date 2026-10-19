שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, פרסם אזהרה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, לאחר שטראמפ הודיע על תמיכתו בראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הבחירות לכנסת.

בפוסט ברשת החברתית X התייחס עראקצ'י לאיומיו של טראמפ לנקוט צעדים נוספים נגד איראן, והאשים את נתניהו בניסיון לגרור את וושינגטון לעימות צבאי נוסף.

"בפעם הקודמת שרציתם 'לסיים את העבודה', איראן יצאה חזקה עוד יותר. רוצים לנסות שוב את מזלכם? בבקשה, אתם מוזמנים. אבל היזהרו, גם לנו יש חשבונות לא סגורים", כתב עראקצ'י. עוד הוסיף: "נתניהו גורר את אמריקה למלחמה נוספת כדי להימנע מישיבה בכלא, בלי להתחשב בהשלכות על ישראל, שלא לדבר על נשיא ארצות הברית".

מוקדם יותר הערב הודיע טראמפ ברשת החברתית Truth Social על תמיכתו המלאה בנתניהו לקראת הבחירות בישראל.

טראמפ פתח את הפוסט שפרסם בפנייה "לעם ישראל הגדול", והרעיף שבחים על נתניהו ועל שיתוף הפעולה ביניהם במאבק נגד איראן. "בנימין נתניהו היה ראש ממשלה לוחם דגול, ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן", כתב הנשיא האמריקני.

טראמפ התייחס לקריאותיה של איראן להשמדת ישראל וארצות הברית, וטען כי אלמלא הפעולות שננקטו נגדה, הייתה מממשת את איומיה. לדבריו, איראן נפגעה באופן שיטתי מבחינה צבאית וכלכלית, והוא אף איים כי אם לא תשנה את דרכיה, ארצות הברית וישראל ישלימו את המלאכה נגדה.

בהמשך התייחס טראמפ למערכת הבחירות בישראל, והזהיר מפני האפשרות שנתניהו לא ימשיך לכהן כראש הממשלה: "אם לישראל יהיה מנהיג שגוי, כלומר כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה, ואין לי נטייה לעשות זאת".

הנשיא האמריקני שיבח את עמידתו של נתניהו מול הלחצים הפוליטיים והביטחוניים, לרבות הביקורת שספג בתוך ישראל. "בנימין נתניהו היה חזק, אמיץ ומבריק לנוכח התנגדות אדירה, לרבות התנגדות שהגיעה אפילו מתוך ישראל עצמה. למרות כל זאת, הוא החזיק מעמד, ולמעשה אף שגשג!", כתב טראמפ.

הוא הוסיף כי עקב מקרוב אחר נתניהו גם בתקופות הקשות ביותר: "גברים ונשים רגילים היו קורסים תחת הלחץ במצבים כאלה - אבל ביבי לא קרס. למעשה, הוא רק התחזק, והוא שומר על אותה עוצמה גם כיום".

טראמפ הדגיש כי מבחינתו נתניהו הוא השותף שארצות הברית זקוקה לו בהנהגת ישראל, והזכיר את הסיוע האמריקני למדינה.

לקראת סיום הבהיר הנשיא כי אין מדובר רק בדברי הערכה, אלא בהבעת תמיכה פוליטית מפורשת לקראת הבחירות. "אנא ראו במכתב זה הבעת תמיכה מלאה ומוחלטת שלי בבנימין נתניהו במרוץ הקרוב שלו לבחירה מחדש לראשות ממשלת ישראל", הצהיר.

את המכתב חתם במסר ישיר לבוחרים בישראל: "ביבי נתניהו לעולם לא יאכזב אתכם!"