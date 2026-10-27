נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הגן הלילה (שלישי) על ההחלטה לצאת למערכה צבאית נגד איראן, וטען כי התפתחות יכולות הטילים של טהרן ושאיפותיה להשיג נשק גרעיני לא הותירו לוושינגטון ברירה אלא לפעול.

בנאום במהלך עצרת בחירות במיסיסיפי, הכיר טראמפ ביכולותיה הטכנולוגיות של איראן, אך הדגיש את הפגיעה הקשה שהסבו הכוחות האמריקניים לצבאה: "האיראנים מייצרים כלי נשק מצוינים. הם אנשים חכמים מאוד, אבל קרענו להם את הצורה", אמר הנשיא והוסיף: "לאיראנים יש עכשיו טיל שהגיע למעשה עד אירופה. זה לא היה אמור לקרות. אמרנו, 'מאיפה לעזאזל הם השיגו את זה?'".

טראמפ הזהיר כי פיתוח הטילים האיראניים היה עלול להפוך בהמשך לאיום ישיר על ערים מרכזיות בארצות הברית, ובהן ערים בחוף המערבי. "והם היו פוגעים בערים שלנו. הם היו פוגעים בסן דייגו. הם היו פוגעים בלוס אנג'לס. הם היו פוגעים גם בערים שלנו. לכן מישהו היה חייב לעשות את זה. זה היה חייב להיעשות", הצהיר טראמפ והדגיש: "אנחנו לא התחלנו את המלחמה עם איראן. איראן התחילה את המלחמה איתנו".

הנשיא מתח ביקורת גם על הפסקת האש הקודמת עם איראן, ואמר כי התנגד להסדר מלכתחילה וסבר שהוא רק עיכב את הפעולה הנדרשת: "הייתה לנו הפסקת אש קצרה, שמעולם לא אהבתי במיוחד. חשבתי שזה בזבוז זמן. הפסקת האש הייתה פשוט בזבוז זמן, אבל לפעמים צריך להקשיב לאנשי המקצוע. רצינו להיות נחמדים, אבל מבחינתי זה היה פשוט בזבוז זמן".

טראמפ שב והדגיש כי ההתערבות הצבאית הייתה הכרחית כדי למנוע מהרפובליקה האסלאמית להשיג נשק גרעיני, גם במחיר של עלייה במחירי האנרגיה בעולם.

"באמת לא הייתה לנו ברירה", אמר טראמפ, שהודה כי צפה שהעימות עלול להביא לזינוק משמעותי במחירי הנפט: "חשבתי שמחיר הנפט יעלה הרבה, הרבה יותר, והייתי מוכן לחלוטין לעשות את זה... זה היה צריך לקרות כבר מזמן".

הנשיא התייחס גם לעוינות המתמשכת של איראן כלפי ארצות הברית מאז המהפכה האסלאמית ב-1979, והאשים את טהרן באחריות למותם של אמריקנים לאורך השנים: "הם הרגו את האנשים שלנו במשך שנים", סיכם.