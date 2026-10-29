ארצות הברית הודיעה לכמה מדינות במזרח התיכון ובעלות ברית באזור להיערך לאפשרות של תקיפות צבאיות אמריקניות נוספות נגד איראן לאחר בחירות האמצע שייערכו בשבוע הבא, וכן לתגובה איראנית אפשרית שתכוון לשטחן. כך דיווחה סוכנות הידיעות AP.

שני דיפלומטים המעורים בפרטי האזהרות מסרו כי גורמים במערך הדיפלומטי והביטחוני של ארצות הברית המליצו לממשלות באזור לנקוט אמצעי זהירות מפני תקיפות אפשריות מצד איראן ושלוחותיה.

לדברי הדיפלומטים, ששוחחו עם AP בעילום שם, הנשיא דונלד טראמפ טרם החליט אם לאשר מבצע צבאי נוסף נגד המשטר האיראני, אף שרמז שוב ושוב כי תקיפות נוספות עשויות להתבצע לאחר הבחירות ב-3 בנובמבר.

גורמים אמריקניים הבהירו לבעלות הברית באזור כי מתקפה חדשה עשויה להימשך כמה ימים. עם זאת, גורמים במזרח התיכון חוששים כי תקיפות תגמול מצד איראן ושלוחותיה עלולות להאריך את העימות מעבר למשך המבצע האמריקני המתוכנן.

באזהרות הודגשה במיוחד האפשרות שאיראן תתקוף מתקני אנרגיה ותשתיות חיוניות נוספות. בעקבות זאת קראה וושינגטון לשותפותיה באזור להגביר את היערכותן ההגנתית. הבית הלבן וגורמים אמריקניים נוספים סירבו להתייחס לדיווח.

הדיווח ב-AP מצטרף לדיווח שפורסם אתמול בעיתון "וול סטריט ג'ורנל", ולפיו וושינגטון המליצה לכמה ממדינות ערב במפרץ להיערך לאפשרות של מערכה צבאית קצרה אך אינטנסיבית נגד איראן לאחר בחירות האמצע. לפי אותו דיווח, צבא ארצות הברית כבר החל לנקוט צעדי היערכות באזור, בהם תגבור מערכות ההגנה האווירית והעברת אנשי צבא מבסיסים הנחשבים חשופים לתקיפות איראניות.