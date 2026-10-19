צה"ל חשף היום (שני) מסמך פנימי של ארגון הטרור חמאס, המתאר תוכנית להטמנת מטעני חבלה סמוך למחנות עקורים ברצועת עזה, במטרה ליצור בהלה בקרב האוכלוסייה האזרחית ולאפשר למחבלי הארגון להימלט מפני כוחות צה"ל.

המסמך, שנכתב באפריל 2024 ונחשף כעת לראשונה, מציג תוכנית של מחלקת ההנדסה בחמאס שנועדה לסייע בהגנה על הנהגת הארגון ומחבליו ובהוצאתם מאזורים שבהם צפויים כוחות צה"ל לפעול.

על פי המסמך, אנשי חמאס הציעו להטמין מטעני חבלה סביב מחנות העקורים ולפוצץ אותם בעת התקרבות כוחות צה"ל.

מטרת הפיצוצים הייתה ליצור פאניקה בקרב האזרחים, שתשמש מסך עשן ותאפשר למחבלי חמאס להימלט מהמקום.

עוד עולה מהמסמך כי בחמאס הציעו להטמין מטענים בנתיבים ובצירים שעשויים לשמש את תושבי הרצועה, במטרה לעכב את התקדמות כוחות צה"ל.

בנוסף, הוצע לירות פצצות קול בתוך מחנות העקורים כדי ליצור כאוס ובהלה, ובכך לסייע למחבלים המסתתרים באזור לברוח.

בצה"ל מדגישים כי התוכנית גובשה למרות המודעות לסיכון המשמעותי הנשקף לאזרחים השוהים במחנות העקורים ולמשתמשים בצירי התנועה.

מדובר, לפי צה"ל, בעדות נוספת לנכונותו של חמאס לנצל את האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה ולסכן את חייה כדי לקדם את מטרותיו הצבאיות ולהגן על פעיליו.