נתניהו בבסיס חיל האוויר רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שני) באחד מבסיסי חיל האוויר והעביר מסר תקיף לאויבי ישראל, על רקע הדריכות הביטחונית הגוברת והחשש מהסלמה באחת הגזרות לקראת הבחירות לכנסת.

במהלך הביקור העביר נתניהו מסר תקיף לאויבי ישראל והזהיר כי כל ניסיון לפגוע במדינה ייענה בתגובה קשה.

"אני נמצא באחד מבסיסי חיל האוויר. שוחחתי עם מפקד הבסיס, התרשמתי מהמוכנות, מהנחישות ומהיכולת להכות באויבינו ברגע שהדבר יידרש", אמר נתניהו.

ראש הממשלה פנה ישירות לאויבי ישראל והזהיר: "אני אומר לאויבינו: אל תנסו אותנו, אתם תספגו מכות יותר קשות ממה שספגתם עד היום".

נתניהו התייחס גם להישגי מערכת הביטחון ושיבח את אנשי חיל האוויר ואת צוותי הקרקע על פעילותם. "וכולנו יודעים איזה הישגים כבירים היו לנו, בזכות הטייסים והטייסות הנועזים שלנו וצוותי הקרקע שלנו, צבא ההגנה לישראל וממשלת ישראל", אמר.

את דבריו חתם באזהרה נוספת: "אנחנו נחושים להגן על עצמנו. אל תנסו אותנו".

דבריו של נתניהו מגיעים יממה לאחר שפורסם כי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, החליט על עוצר יציאות בצה"ל ביום הבחירות לכנסת, שיתקיימו ב-27 באוקטובר, בעקבות החשש מהסלמה ביטחונית באחת הגזרות.

ההחלטה החריגה התקבלה על רקע דריכות מוגברת במערכת הביטחון והחשש כי איראן או אחת משלוחותיה במזרח התיכון ינסו לנצל את התקופה הרגישה כדי לפעול נגד ישראל.

בשבוע שעבר דווח כי בצה"ל עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות באזור, ובפרט אחר ניסויים בטילים בליסטיים ובכלי טיס בלתי מאוישים שמבצעת איראן.

עם זאת, במערכת הביטחון הבהירו כי בשלב זה אין מידע מודיעיני קונקרטי המצביע על כוונה של איראן או חיזבאללה לפתוח במתקפה נגד ישראל.

אחד התרחישים המרכזיים שמעסיקים את גורמי הביטחון הוא הידרדרות בלתי מתוכננת לעימות רחב. החשש הוא כי פעולה מוגבלת מצד איראן, החות'ים או אחת משלוחותיה האחרות תוביל לתגובה ישראלית ובהמשך להסלמה במספר זירות.

תרחיש נוסף שנבחן הוא טעות בהערכת כוונות הצד השני, שבמסגרתה צעדי היערכות הגנתיים יתפרשו כהכנות למתקפה ויובילו לתגובות צבאיות.

הרמטכ"ל זמיר הזהיר כבר בשבוע שעבר, במהלך הערכת מצב שקיים בפיקוד המרכז, מפני האפשרות להידרדרות ביטחונית. "לאור ריבוי ההתרעות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה", אמר זמיר.

הדריכות הביטחונית מתרחשת בתקופה פוליטית רגישה, כאשר הבחירות לכנסת צפויות להתקיים ב-27 באוקטובר, ושבוע לאחר מכן, ב-3 בנובמבר, ייערכו בחירות האמצע בארצות הברית.