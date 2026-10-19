הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הנחה היום (שני) על שורת צעדים להגברת הכוננות בצה"ל לקראת הבחירות לכנסת, ובראשם החלת עוצר יציאות ביחידות הצבא כבר מיום חמישי הקרוב ותגבור כוחות ביהודה ושומרון ובגזרות נוספות.

ההחלטות התקבלו במסגרת הערכת מצב רב-זירתית שקיים הבוקר הרמטכ"ל, בהשתתפות ראש אגף המבצעים, ראש אגף המודיעין ומפקדי פיקוד הצפון, המרכז, הדרום והעורף.

בפתח הערכת המצב הדגיש זמיר כי משימתו של צה"ל היא לאפשר את קיומן של הבחירות הדמוקרטיות במועדן ובאופן בטוח.

הרמטכ"ל הבהיר כי צה"ל מצוי בכוננות עליונה וכי הצבא ימשיך לשמור על דריכות ומוכנות מבצעית גבוהה בכלל הגזרות.

במסגרת ההנחיות החדשות הוחלט להחיל עוצר יציאות ביחידות צה"ל החל מיום חמישי הקרוב, בהתאם להערכות המצב שיתקיימו בהמשך. בכך מוקדמת החלת עוצר היציאות שעליו דווח תחילה בהקשר של יום הבחירות עצמו, 27 באוקטובר.

בנוסף, הנחה זמיר לעבות את נוכחותם של מפקדים בכירים בחמ"לים, במפקדות וביחידות השונות, במטרה להבטיח את המוכנות והכשירות המבצעית.

צעד משמעותי נוסף נוגע לתגבור פיקוד המרכז. על פי הנחיית הרמטכ"ל, מפקדת חטיבת הצנחנים וכוחות נוספים שיוקצו לה יתגברו את הפריסה במרחב שבין שומרון לבנימין.

מפקדת החטיבה תפעל כמפקדת חטיבה משימתית באזור, במטרה לחזק את הנוכחות הצבאית בשטח ואת המענה המבצעי.

במקביל, הורה הרמטכ"ל להקצות כוחות נוספים לשאר הגזרות בהתאם לצרכים המבצעיים, בזרועות האוויר, הים והיבשה.

הצעדים מגיעים על רקע הדריכות הביטחונית הגוברת לקראת הבחירות והחשש מהסלמה באחת הגזרות. במערכת הביטחון עוקבים בין היתר אחר ההתפתחויות מול איראן ושלוחותיה, אם כי לפי צה"ל לא קיים מידע מודיעיני קונקרטי על מתקפה מתוכננת.

בשבוע שעבר הזהיר זמיר, במהלך הערכת מצב בפיקוד המרכז, כי "לאור ריבוי ההתרעות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה".

הבוקר ביקר גם ראש הממשלה בנימין נתניהו באחד מבסיסי חיל האוויר והעביר מסר תקיף לאויבי ישראל. "אני אומר לאויבינו: אל תנסו אותנו, אתם תספגו מכות יותר קשות ממה שספגתם עד היום", הזהיר נתניהו.

הבחירות לכנסת צפויות להתקיים ביום שלישי הבא, 27 באוקטובר, ובצה"ל נערכים לשמור על רציפות הפעילות המבצעית ועל ביטחון הציבור לאורך התקופה הרגישה.