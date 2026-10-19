עימות חריף התפתח היום (שני) בין שר התקשורת שלמה קרעי לבין עופר וינטר, לאחר שקרעי טען בריאיון לערוץ 14 כי וינטר נמצא בצד של פלסטין והאשים אותו בסיכון סיכויי הימין בבחירות הקרובות.

במהלך הריאיון אמר קרעי כי "וינטר הוא בצד של פלסטין", והוסיף כי למרות עברו הצבאי המרשים, עמדותיה של רשימתו אינן תואמות את עמדות גוש הימין.

"יש לו רקורד צבאי עשיר וזכויות רבות, אבל הרשימה שלו היא שמאל בכל הנוגע להקמת מדינה פלסטינית. בסופו של דבר, הם לא יעברו את אחוז החסימה, וגם אם יעברו, הם לא חלק מהגוש שלנו. הם קורצים ומפלרטטים כל הזמן עם הצד השני", אמר קרעי.

וינטר הגיב לדברים בחריפות ומסר: "זה מופע הסתה פרוע שממחיש יותר מכל מדוע חייבים אנשים חדשים ונקיים בפוליטיקה".

אלא שקרעי לא חזר בו מדבריו, ובהמשך פרסם תגובה נוספת שבה החריף את המתקפה נגד וינטר. "וינטר הוא הקוזאק הנגזל. בהפקרות מוחלטת וביודעין הוא הולך לאבד עשרות אלפי קולות לימין ולהביא להקמת ממשלת האחים המוסלמים הבאה - פלסטין, והוא מזדעזע כשמציבים מולו מראה", כתב השר.

קרעי השווה את התמודדותו של וינטר להשפעתן של מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה בבחירות קודמות, וטען כי הדבר עלול לפגוע בגוש הימין: "וינטר עושה לימין את מה שמרצ ובל"ד עשו לשמאל בבחירות האחרונות. זה או ימין או פלסטין. אין משהו באמצע. ווינטר פוגע בימין".

את דבריו חתם בעקיצה נוספת כלפי וינטר: "לפני שדורשים התנצלות על המראה, כדאי להשיב על מה שרואים בה".