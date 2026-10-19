הרצל ומירב חג'אג', הוריה של סגן שיר חג'אג' הי"ד, שנרצחה בפיגוע הדריסה בטיילת ארמון הנציב בירושלים בשנת 2017, הגישו לבית משפט השלום בראשון לציון תביעת לשון הרע בסך 200 אלף שקלים נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

בני הזוג טוענים כי בנט הציג אותם, במישרין או במשתמע, כפעילים פוליטיים שקיבלו תשלום ממפלגת הליכוד כדי להפריע לנאומיו בטקסי יום הזיכרון.

במוקד התביעה עומד ריאיון שהעניק בנט לעיתונאי עמרי אסנהיים, שבו טען כי הליכוד שכר פעילים בתשלום כדי להפריע לנאומיו בתקופה שבה כיהן כראש הממשלה.

"הליכוד שוכר אנשים עם מגפונים", אמר בנט. כאשר נשאל אם הוא בטוח שהפעילים קיבלו כסף, השיב: "מאה אחוז. מאה אחוז. הליכוד, הנה, אני אומר את זה, בבקשה, רוצים? תתבעו אותי…"

לטענת בני הזוג חג'אג', הדברים התייחסו גם אליהם, שכן מחאתם נגד בנט בטקסי יום הזיכרון תועדה בהרחבה בכלי התקשורת וזהותם כמוחים הייתה מוכרת לציבור.

בכתב התביעה נטען כי מדובר בהאשמות שקריות וחסרות בסיס. ההורים מדגישים כי מעולם לא קיבלו תשלום מגורם פוליטי כלשהו עבור השתתפותם במחאה.

לדבריהם, מחאתם נגד בנט נבעה מתחושת בגידה בהבטחות הבחירות שלו ומהתנגדותם להקמת הממשלה בשיתוף מפלגת רע"ם, ולא ממניעים כספיים או מפעילות בשליחות מפלגה כלשהי.

עוד נטען כי לקראת יום הזיכרון פתחו בני הזוג בקמפיין נגד השתתפותו של בנט בטקס, וכי מדובר היה ביוזמה אישית שנבעה מאמונתם ומכאבם כהורים שכולים.

לטענתם, הצגתם כמי שפעלו בתשלום פוגעת בשמם הטוב ובאמינות פעילותם הציבורית לאורך השנים.

בני הזוג חג'אג' נמנים עם מובילי פורום המשפחות השכולות "בוחרים בחיים", ופועלים בשנים האחרונות במאבקים ציבוריים ומשפטיים נגד גורמים המקיימים קשרים עם ארגוני טרור.

בתביעה מבקשים ההורים מבית המשפט לחייב את בנט לשלם להם פיצוי בסך 200 אלף שקלים ללא הוכחת נזק, להסיר את הפרסומים הרלוונטיים מהרשתות החברתיות ולפרסם התנצלות פומבית באותו פורמט שבו פורסמו הדברים.